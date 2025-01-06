Глава Минфина США пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь РФ

13:02 07.01.2025

Также Джанет Йеллен выразила обеспокоенность по поводу предполагаемых нерыночных методов Китая, которые вредят американским компаниям



ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю "значительными последствиями" в том случае, если КНР окажет материальную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом она заявила в понедельник в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.



"Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России", - утверждается в документе, распространенном Минфином США по итогам встречи.



"Секретарь Йеллен также выразила серьезную озабоченность вредоносной активностью спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве и ее воздействие на двусторонние отношения", - говорится в заявлении.



Кроме того, глава Минфина США выразила вице-премьеру КНР свою обеспокоенность по поводу предполагаемых нерыночных методов Китая, которые вредят американским компаниям.