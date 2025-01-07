Король Дании срочно изменил герб страны, опасаясь слов Трампа о присоединении Гренландии к США

13:29 07.01.2025

СМИ сообщили об изменении герба Дании на фоне конфликта Трампа и Гренландии



7 января 2025



Король Дании Фредерик X изменил герб на фоне конфликта избранного президента США Дональда Трампа и Гренландии. Об этом 6 января сообщила The Guardian.



"Датский король шокировал историков, изменив королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Это также было расценено как упрек Трампу", - проинформировала газета.



Уточняется, что на протяжении 500 лет на предыдущих датских королевских гербах присутствовали три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами.



Однако в обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше, белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно.



