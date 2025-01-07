|Король Дании срочно изменил герб страны, опасаясь слов Трампа о присоединении Гренландии к США
13:29 07.01.2025
СМИ сообщили об изменении герба Дании на фоне конфликта Трампа и Гренландии
7 января 2025
Король Дании Фредерик X изменил герб на фоне конфликта избранного президента США Дональда Трампа и Гренландии. Об этом 6 января сообщила The Guardian.
"Датский король шокировал историков, изменив королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Это также было расценено как упрек Трампу", - проинформировала газета.
Уточняется, что на протяжении 500 лет на предыдущих датских королевских гербах присутствовали три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами.
Однако в обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше, белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно.
Фредерик X был провозглашен новым королем Дании 14 января 2024 года после отречения королевы Маргрете II от престола. До этого, 31 декабря 2023 года, королева Дании Маргрете II в своей традиционной новогодней речи сообщила, что отречется от престола и передаст титул своему сыну. Она подписала отречение на заседании государственного совета в королевском замке Кристиансборг.
Ранее, 22 декабря 2024 года, Трамп, сообщая о назначении посла в Дании, подчеркнул, что для США "владение и контроль над Гренландией - абсолютная необходимость". Американский политик проявлял заинтересованность к покупке Гренландии у Дании еще в 2019 году. Тогда он получил отказ.