Узбекистан впервые с июля 2024 увеличил свои золотые запасы

13:40 07.01.2025

Центральный банк Узбекистана впервые с июля увеличил свои золотые резервы, закупив в ноябре 2024 года 9 тонн золота, согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC).



В результате общие запасы золота Узбекистана достигли 382 тонн к концу ноября.



Этот шаг соответствует глобальной тенденции увеличения золотых резервов центральными банками. В ноябре чистые мировые закупки золота регуляторами составили 53 тонны, продолжая наблюдаемый в течение 2024 года тренд.



Среди других значительных покупателей были Национальный банк Польши, который приобрел 21 тонну, а также Резервные банки Индии, Казахстана и Китая, каждый из которых добавил по 5 тонн. В то время как Сингапур стал крупнейшим продавцом, реализовав 5 тонн золота.



Решение Узбекистана и других стран увеличить свои золотые резервы связано с экономическими факторами, такими как недавнее падение цен на золото, частично вызванное президентскими выборами в США, пишут в WGC.