Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 8 января проведут встречу на стыке границ трех стран

13:43 07.01.2025

7 января 2025



Бишкек (АКИpress) – Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 8 января встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.



Как сообщила пресс-служба Кабмина, трехсторонняя встреча пройдет на точке стыка государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.



В ходе встречи будут проведены переговоры, касающиеся достигнутых ранее соглашений между президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана по вопросам государственных границ.