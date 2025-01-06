Обращение Службы безопасности дорожного движения Ташкента к жителям

14:01 07.01.2025

Внимание, водители и пешеходы города Ташкента!



Уважаемые участники дорожного движения, просим вас сообщать о любых неисправностях или проблемах, связанных с дорожной инфраструктурой нашего города. Это поможет сделать улицы Ташкента безопаснее для всех нас.



Что нужно сообщить?



1. Неработающий светофор – если вы заметили, что светофор не функционирует должным образом или вовсе отключен, обязательно уведомьте об этом.



2. Стертая или неверная дорожная разметка – разметка помогает водителям ориентироваться на дороге, поэтому ее состояние крайне важно для безопасности.



3. Неправильные или поврежденные дорожные знаки – любые нарушения в установке знаков могут привести к аварийным ситуациям. Если вы увидели такой знак, не оставляйте это без внимания.



Как сообщить?



Для того чтобы сообщить о неисправности, звоните в диспетчерскую службу Эксплуатационно-монтажного управления при Службе безопасности дорожного движения города Ташкента по номеру:



Телефон: (71) 294-29-82



Все ваши сообщения будут приняты и обработаны в кратчайшие сроки. Мы стремимся устранить все обнаруженные проблемы как можно быстрее, чтобы обеспечить безопасность на дорогах нашего любимого города.



