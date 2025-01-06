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Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки: кто лишился постов, а кто получил новое кресло?
15:42 07.01.2025

Эмомали Рахмон произвел сегодня, 7 января, кадровые перестановки и затем принял для беседы кадры, назначенные на руководящие должности в городах и районах ГБАО, Хатлонской области, районах республиканского подчинения и ряде центральных органов государственной власти, сообщает пресс-служба президента.

Так, указами президента Фируза Шарифи была освобождена от должности председателя города Нурек в связи с переходом на другую работу, как и глава Пянджского района Зарифхуджа Шохиен и председатель Нурабада Додарджон Джобирзода.

Иброхим Мирзозода назначен и.о. главы города Нурек, Акмал Иброхимиен и Фатхуддин Солехзода стали и.о. глав Пянджского района Хатлона и Нурабадского района соответственно.

Наджмиддин Давлатзода возглавил Ванчский район ГБАО: он был освобожден от должности заместителя председателя Комитета местного развития.

Постановлениями правительства от должностей освобождены:

председатель Комитета по развитию туризма при правительстве освобожден Муминзод Камолиддин Рамазон - его место занял Джамшед Джумахонзода,

глава Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству при правительстве Усмон Давлатзода, которого сменил Джамшед Табарзода,

руководитель администрации "Свободной экономической зоны Дангара" Мухаммади Ятимзода - на его место назначен Амрулло Рахмонзода.

Кроме того, должностей лишились первый замминистра транспорта Рахим Бобозода и заместитель министра сельского хозяйства Зеваршо Зеваршоев: оба отправлены на пенсию.

Однако кто назначен на эти должности пока не сообщается.

Также ​​​​​​ освобождены от должностей заместители директора Агентства по экспорту Назирмадзода Бахтиер и Рахимзода Баходур. Должность первого заместителя ведомства занял Хуршед Зухурзода, а замом назначен Джамолзода Абдугаффор.

Хабибулло Каландарзода освбожден от должности заместителя председателя Комитета продовольственной безопасности при правительстве. Его заменил Муминзода Мустафо Ориф.

Бахтовар Давлаткадамов был освобожден от должности директора Государственного образовательного учреждения "Республиканская школа-интернат в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области" в связи с переходом на другую работу. Его место занял Арабгул Махбатшозода.

Муродзода Ахмаджон стал директором Института истории, археологии и этнографии имени А.Дониша Национальной академии наук Таджикистана.

Директором ГУ "Научно-исследовательский институт устойчивого развития и зеленой экономики" Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана назначен Фарход Шарофзода, а ректорами Левакантского международного института и Дангаринского международного института Саидмахмуд Саидзода и Абдумаджид Сафозода соответственно.

Иброхимзода Илхомуддин стал главой НИИ туризма и предпринимательства ГУ "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".

Эмомали Рахмон в ходе беседы напутствовал новые кадры "самоотверженно и добросовестно служить государству и народу Таджикистана, быть ближе к населению, соблюдать высокую культуру обращения и общения, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и самопознания, защищать национальные интересы, стремиться к расширению созидания и благоустройства страны", отмечает его пресс-служба.

Руководителям городов и районов, которые только приступают к исполнению служебных обязанностей, было поручено активизировать созидательные работы в честь 35-летия государственной независимости и с привлечением предпринимателей и меценатов ускорить в регионах строительство объектов социального назначения.

Источник - Азия-Плюс
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