Под флагом НАТО. Как теперь Британия готовится воевать с Россией в Арктике, - The Sun

16:00 07.01.2025 The Sun

Великобритания



Впереди серьезная война с Россией в Арктике, к которой НАТО не готов. По мнению экспертов, войска альянса не выдержат в тяжелых условиях

The Sun: войска НАТО не готовы воевать с Россией в арктических условиях



Страны НАТО готовятся воевать с Россией в Арктике, пишет The Sun. Однако войска альянса, в отличие от российских, не способны действовать в суровых климатических условиях. Военнослужащие попросту не доживут до первого боя, признаются эксперты.







Россия заявила, что "полностью готова" к войне в Артике.



По мнению экспертов, НАТО не готов к серьезной войне в Арктике с Россией.



Они полагают, что, несмотря на масштабные военные учения в этом регионе, силам НАТО будет сложно вести боевые действия в условиях ледяной пустыни.



Эксперты по безопасности в Арктике из Центра анализа европейской политики предупредили, что Россия уже "что-то замышляет" в этом регионе и что Китай также нужно "держать в поле зрения".



Старший эксперт в области обороны и безопасности Минна Аландер заявила, что Финляндия готовится к полномасштабной войне и опасается, что ее граница с Россией протяженностью 1300 км может стать зоной конфликта, если президент Путин решит направить войска на Запад.



Тысячи солдат НАТО неоднократно принимали участие в военных учениях в этом регионе. Последние учения Dynamic Front 25 состоялись в ноябре.



Аландер считает, что силы НАТО не готовы к боевым действиям в таких условиях.



Выступая на брифинге по безопасности в Арктике, она сказала: "У нас есть войска [НАТО], но смогут ли они выжить в Арктике еще до начала боя? Даже США не обладают необходимыми знаниями в области базовой подготовки войск и проведения операций в таких условиях. Не все союзники по НАТО имеют возможности для действий в арктических условиях и холодном климате. При очень холодной погоде выполнение самых простых действий сильно осложняется. Нельзя проводить экспедиционные операции без обеспечения базирования войск, потому что люди могут погибнуть в таких природных условиях".



Аландер добавила, что "в целом это недочет альянса… Такие возможности должны быть у каждой страны".



В руководстве по ведению войны в Арктике Оскар Розенгрен из разведывательного агентства Grey Dynamics назвал "снежную погоду" "логистическим кошмаром".



Он пишет: "Любой, кто ведет военные действия в арктическом климате, должен помнить о низких температурах, экстремальной погоде и сложных природных условиях. Солдатам не хватает необходимой подготовки. Это неизбежно приводит к трагическим последствиям".



Финны очень хорошо знают, как важно быть готовыми к отражению удара со стороны России.



Во время войны 1939 года финские войска уничтожили 200 000 советских солдат, вторгшихся в их страну.



После распада Советского Союза в 1991 году Финляндия, готовясь к нападению России, обзавелась одной из самых боеспособных армий в Европе.



Финляндия вступила в НАТО после начала конфликта на Украине в 2022 году. Это значит, что страны-члены НАТО теперь обязаны встать на ее защиту в случае войны.



Финляндия ежегодно обучает более 21 000 новобранцев, а 285 000 резервистов готовы отправиться на войну в любой момент. Благодаря этому финская армия обладает самой большой резервной пехотой среди стран-участниц НАТО.



Финская армия обучена, оснащена, и ее главной целью является защита от российского вторжения.



Финская егерская бригада считается лучшим в мире спецподразделением в Арктике.



Зимний боевой курс этого подразделения используется в армиях США и Великобритании как пример для подготовки своих войск к возможным военным действиям в Арктике.



Россия боится "окружения"



Россия из всех сил пытается добиться господства в Арктическом регионе и чувствует постоянно нарастающую угрозу со стороны НАТО.



Территорию за Северным полярным кругом делят между собой восемь стран: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Канада, США, Исландия и Россия.



В прошлом году Финляндия и Швеция присоединились к НАТО - теперь все северные страны, кроме России, входят в состав альянса.



По данным Арктического института, Россия опасается "окружения" в этом регионе со стороны стран НАТО.



Путин рассматривает вступление в НАТО Финляндии и Швеции как доказательство такого "окружения" и планирует "военную конфронтацию" в регионе.



В сентябре министр иностранных дел России предупредил, что страна "полностью готова" к войне с НАТО в Арктике.



Сергей Лавров сказал: "Мы видим, что НАТО активизирует учения, связанные с возможными военными конфликтами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военном и в политическом плане, а также с точки зрения обороны".



Лавров отметил, что "Арктика не является территорией Североатлантического альянса", и другие страны, такие как Китай и Индия, могут иметь там свои интересы.



России принадлежит 53% побережья Арктики, поэтому Путин считает "господство над ресурсами в регионе" "критически важным для экономической опоры своего режима", как утверждает экологическая организация "Друзья Земли".



Российская экономика зависит от углеводородов, а в Арктике добывается 60% нефти и 80% газа.



По мнению организации "Друзья Земли", это может вызвать "гонку за господство в Арктике, которую Россия захочет выиграть любой ценой".



В прошлом году один из высокопоставленных московских дипломатов заявил, что Финляндия "пострадает первой", если начнется война России с НАТО.



Готовясь к войне, Финляндия подписала соглашение с США о доступе американских войск к финским базам.



Военная база в Ивало (Восточная Финляндия), расположенная всего в 30 км от российской границы, теперь является ближайшей к материковой России базой, где могут размещаться американские войска.



База, которую в НАТО называют "Арктической Спартой", находится всего в 320 км от арктической группировки Северного флота, где хранится более двух третей ядерных ракет, которые являются ценным резервом для России.



Аландер объясняет, что для Путина соглашение Финляндии с США "имеет особое значение", потому что он чувствует угрозу "для глобального проецирования силы России".



По ее словам, такая ситуация "повышает вероятность потенциального конфликта, потому что для России все это очень важно".



Учитывая географическое положение и возможное размещение войск западного альянса, специальная военная база в Арктике может стать мишенью Кремля.



Аландер считает, что "война вполне может начаться в Финляндии и в Норвегии.



В будущем Россия, скорее всего, будет делать упор не только на ядерное сдерживание и ядерное оружие".



По словам Аландер, "существует "верхушка севера", которая охватывает северные районы Финляндии, Швеции и Норвегии… Этот район может стать зоной интересов России при вероятном противостоянии с НАТО".



Другие эксперты считают, что вместо глобальной войны такие страны, как Россия и Китай, будут использовать этот район в качестве испытательного полигона для наблюдения за реакцией противника.



Лэнс Ландрум, прослуживший в ВВС США более тридцати лет, утверждает: "Я рассматриваю этот регион как зону постоянного гибридного давления со стороны России в "серой зоне". Мы знаем про операции, проводимые Россией на морском дне. Я думаю, что наш противник пытается проверить готовность, слаженность и солидарность альянса. Гибридная активность России направлена на то, чтобы проверить реакцию других стран. Это выходит за рамки обычного конфликта. Россия пытается понять, как далеко она может зайти".



Эксперт по внешней политике Матье Булег из Центра анализа европейской политики предвидит "боевые операции низкой интенсивности, которые будет проводить Россия".



Он считает, что "может возникнуть нестабильность из-за того, что в разных местах будет вспыхивать насилие".



Во время ноябрьских военных учений в Арктике 3600 солдат из США, Швеции, Великобритании, Франции и других стран-членов НАТО провели боевые стрельбы в рамках подготовки к войне.



Руководитель учений Dynamic Front 25 полковник Янне Макитало сказал, что главной целью являлась подготовка войск к суровым условиям Арктики. Это особенно нужно теперь, когда Норвегия, Швеция и Финляндия вошли в состав НАТО.



Макитало заявил журналистам: "Теперь мы можем тренироваться вместе и развивать наши силы и вооружение".



Научный сотрудник Финского института международных отношений Йоэль Линнаинмаки считает, что проведение учений может стать сигналом для России.



По его словам, "учения НАТО все чаще направлены на то, чтобы показать другим странам, в данном случае России, что альянс крепок и способен защитить своих членов".



Парк боевых снегоходов стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов



Великобритания готовится к войне в Арктике, оснастив Королевскую морскую пехоту снегоходами на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов.



Как сообщили в Королевском военно-морском флоте, войска будут использовать мощные машины под названием Lynx Brutal для нанесения урона средствам связи и обеспечения доступа боевым самолетам союзников.



Снегоходы будут задействованы в Силах коммандос Великобритании – специализированных подразделениях, способных вести боевые действия при экстремально холодной погоде, в том числе в сложных условиях Арктики.



В последние годы противостояние России и Запада обостряется, и Арктика становится все более напряженным регионом с точки зрения геополитики.



По словам министра по делам вооруженных сил Джеймса Хиппи, если НАТО вступит в войну с Россией, главная роль Великобритании будет заключаться в ведении боевых действий в условиях Арктики.



Созданный специально для езды по глубокому снегу и труднопроходимым местам новый снегоход Lynx Brutal идеально подходит для ускоренной доставки боевых сил и техники в тыл врага.



Благодаря двигателю в 180 лошадиных сил с турбонаддувом и топливному баку в 37 л машины весом 250 кг дадут войскам тактическое преимущество при проведении разведывательных операций и рейдов в условиях Крайнего Севера.



Снегоходы уже были опробованы морскими пехотинцами, которые обычно передвигаются по снегу на лыжах, снегоступах или доставляются на фронт с помощью бронетехники.



Авторы: Имоджен Брэддик (Imogen Braddick), Патрик Харрингтон (Patrick Harrington). Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736254800





