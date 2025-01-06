Катар не планирует поставлять газ в Европу через Сирию и Турцию

16:13 07.01.2025

Информация о возможных поставках через эти территории является слухами, отметил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари



ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами информацию о возможных поставках газа в Европу через территорию Сирии и Турции.



"Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Доха оценивает перспективы строительства газопровода в Турцию через территорию Сирии для поставок газа в Европу.



"Мы в Катаре полны решимости поддерживать сирийский народ в том, что касается гуманитарной и технической помощи, как в случае с международным аэропортом Дамаска, а также обсуждать все виды технической помощи [для восстановления] инфраструктуры. На экономическом уровне, что касается поставок газа, мы ничего не можем сказать по этому вопросу", - добавил он. Аль-Ансари отметил, что в настоящее время Доха сосредоточена "на сохранении стабильности" в Сирии и "удовлетворении потребностей сирийского народа".



После смены власти в Сирии в декабре 2023 года ряд СМИ писали о возможном возобновлении проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через территорию Сирии и других арабских стран для поставок газа в Европу. Возможность строительства трубопровода Катар - Турция обсуждалась с 2009 года, однако реализация проекта, как заявляли в Анкаре, была отложена из-за противодействия бывших властей Сирии. 4 января глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что катарский газ может поставляться в Европу через территорию Турции при условии создания безопасной системы транспортировки и обеспечения стабильности в Сирии и регионе.



Катар занимает 3-е место в мире по запасам природного газа и 6-е место по его добыче. Согласно информации Форума стран - экспортеров газа, в ноябре 2024 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером сжиженного природного газа после США и Австралии.



Ранее Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии.