|Франция. Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
16:36 07.01.2025
Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен, ему было 96 лет, сообщает Le Monde.
Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на его близких уточняет, что политик умер в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад. "Жан-Мари Ле Пен ушел к Богу во вторник в 12:00 в окружении семьи", - приводит AFP заявление родственников политика.
Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в коммуне Ля-Трините-сюр-Мер в провинции Бретань на северо-западе Франции в семье рыбака и портнихи. Когда ему было 13 лет, его отец погиб. Ле Пен стал так называемым "национальным сиротой", воспитание которого осуществлялось на государственные средства. Спустя три года, во время немецкой оккупации, безуспешно пытался присоединиться к движению сопротивления, в ряды которого, в частности, входили сторонники генерала Шарля де Голля.
Ле Пен окончил иезуитский колледж в Ванне, переехал в Париж и поступил на юридический факультет университета Пантеон-Ассаса. После окончания университета проходил военную службу в Иностранном Легионе, в составе которого был направлен в Индокитай в 1954 году, когда завершилась война Франции за сохранение своих колоний в регионе, и Суэцкий канал после перемирия с Египтом.
В 1956 году Ле Пен начал политическую карьеру в рядах сторонников крайне правого политика Пьера Пужада. В тот же период взял отпуск для участия в боевых действиях в Алжире. На парламентских выборах 1962 года потерпел поражение, после чего учредил компанию SERP (Общество изучения общественных отношений), а позднее стал руководителем предвыборного штаба праворадикального политика Жана-Луи Тиксье-Виньянкура на президентских выборах 1965 года.
Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с 1972 по 2011 год. Он пять раз выдвигался на пост президента, в 2002 году прошел во второй тур выборов, но проиграл Жаку Шираку, набрав 17,8% голосов. В 2011-м Ле Пен передал управление партией своей дочери Марин, а в 2015-м его исключили из "Национального фронта". В 2018-м партия сменила название на "Национальное объединение".