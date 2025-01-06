Франция. Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен

16:36 07.01.2025

Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен, ему было 96 лет, сообщает Le Monde.



Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на его близких уточняет, что политик умер в медицинском учреждении в коммуне Гарш (департамент О-де-Сен), куда его доставили несколько недель назад. "Жан-Мари Ле Пен ушел к Богу во вторник в 12:00 в окружении семьи", - приводит AFP заявление родственников политика.



