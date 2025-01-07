Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства, - Валентин Катасонов

16:53 07.01.2025 Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства

Из истории и практики западного колониализма: от "черной аристократии" до "Комитета трехсот"



07.01.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



О Британской Ост-Индской компании знают все грамотные люди. Есть повод вспомнить о ней. В этом году исполнилось 425 лет с момента ее рождения. Она была учреждена в 1600 году указом королевы Елизаветы I и получила обширные привилегии для торговых операций в Индии. Штаб-квартира компании располагалась в Лондоне, в "Доме Ост-Индии" (East India House). То здание было снесено в 1861 году. Сегодня на этом месте находится офис страховой компании "Ллойд".



Были еще другие Ост-Индские компании: Голландская (дата учреждения 1602 год); Датская (1616 г.); Португальская (1628 г.); Французская (1664 г.); Австрийская (1717 г.); Шведская (1731 г.). Кстати, учрежденная Елизаветой I компания поначалу называлась просто "Ост-Индской компанией" (ОИК), а потом в ее название было добавлено слово "Британская", чтобы ее отличать от Ост-Индских компаний других стран. Кстати, было еще одно неофициальное название: "Почтенная компания" ("Worshipful Company"). Британская Ост-Индская компания (БОИК) оказалась наиболее "конкурентоспособной" среди всех Ост-Индских компаний. Более того, она оказала сильное влияние не только на историю Великобритании, Индии, ряда других стран Востока, но и на ход истории во всем мире. И это не преувеличение.



Британская корона приняла решение о создании ОИК для того, чтобы "отжать" торговлю с Индией, которая на начало XVII века контролировалась Испанией и Португалией (Иберийской унией). Пыталась бороться за контроль над Индией и Голландская Ост-Индская компания, но к середине XVII века она окончательно проиграла британцам.



Просуществовала БОИК 274 года (была упразднена в 1874 году). Первоначально компания имела 125 акционеров и капитал в 72 тысячи фунтов стерлингов. БОИК была закрытым акционерным обществом. Позднее она стала публичной компанией. Вслед за Голландской Ост-Индской компанией Британская компания также начала размещать свои акции на бирже. БОИК была компанией, которая имела монопольные права на торговлю и ведение бизнеса с Индией и другими странами Востока. Лишь в 1813 году эта монополия была отменена, на мировой рынок стали выходить и другие компании.



Компания управлялась губернатором и советом директоров, который был ответственен перед собранием акционеров. Что особенно важно для понимания уникальности БОИК: изначально коммерческая компания вскоре приобрела правительственные и военные функции. В 1661 году король Карл II из династии Стюартов предоставил Ост-Индской компании широкие права, простирающиеся далеко за пределы обыкновенной торговли. Документ дозволял ОИК развязывать войны, заключать мирные договоры и вступать в союзы с индийскими государственными деятелями и крупными коммерсантами. Этих полномочий компания лишилась только в 1858 году. На протяжении примерно двух столетий БОИК была важнейшим политическим и военным инструментом британской короны. А некоторые историки утверждают, что БОИК было "государством в государстве", т. е. компания имела достаточно автономный от английского государства статус.



Первым приобретением БОИК в Индии стала фактория в Сурате на западе индийского субконтинента. Индии. Ее англичане отжали у португальцев с помощью оружия. Португалия окончательно сдала свои позиции в Индии, когда в 1668 году вынуждена была отдать в аренду БОИК крупнейший тогда в Индии город Бомбей. Через некоторое время БОИК там разместила свою штаб-квартиру. Но на тот момент времени большая часть полуострова находилась под империей Великих Моголов (государство, существовавшее на территории современной Индии, Пакистана, Бангладеш и юго-восточного Афганистана с начала XVI века). Империя успешно сопротивлялась англичанам. В войне Чайлда, которую историки называют первой англо-индийской войной (1686−1690), БОИК потерпела поражение. Но в первой половине XVIII века ситуация изменилась. Некогда монолитная империя Великих Моголов начала слабеть из-за внутренних противоречий, а потом вообще распадаться. Разобщенные княжества на территории индийского полуострова уже не могли противостоять натиску БОИК.



Если использовать современную терминологию, то БОИК можно назвать частной военной компанией (ЧВК). Так, в 1806 году численность вооруженных сил БОИК составляла 158.500 человек (24.500 британских войск и 134 тысячи - индийских). У БОИК был свой флот. В 1612 году была создана так называемая "Бомбейская флотилия", которая находилась на содержании БОИК. У БОИК была своя мощная судостроительная база.



Интересы БОИК и ее влияние выходили далеко за пределы Индии. Так, в 1620 году она пыталась захватить Столовую гору на территории современной ЮАР, позднее заняла остров Святой Елены – критически важный пункт для кораблей, возвращающихся с грузами из Азии в Европу. Именно БОИК охраняла Наполеона на острове Святой Елены.



БОИК внесла большой вклад в колонизацию Америки, рождению и укреплению Нового Света. Затем БОИК пыталась остановить движение Нового Света за независимость, сохранить его статус британской колонии. Все наверняка помнят из школьных учебников по истории сюжет Бостонского чаепития в 1773 году. Так вот тюки с чаем американские колонисты сбрасывали с судна БОИК. Это стало прологом к освободительной революции в Новом Свете, которая закончилась провозглашением независимости от британской короны в 1776 году. Но британская корона руками БОИК и далее пыталась вернуть в свое лоно Америку. Историки просматривают участие БОИК в гражданской войне в Северо-Американских Штатах в 1861-1865 гг.



Уже не приходится говорить о том, что БОИК фактически превратила Китай в британскую полуколонию. БОИК сделала Поднебесную рынком сбыта опиума, который выращивался в Индии. Китай долгое время сопротивлялся этой опиумной экспансии БОИК. Но британцы развязали против Китая две опиумные войны (1839-1842 и 1856-1860 гг.), заставив в конце концов китайских императоров допустить на свою рынок БОИК с ее отравой. В конце позапрошлого столетия Китай вообще оказался на грани вымирания. Более того, под давлением англичан под маковые поля стали выделяться огромные площади плодородных земель.



Без преувеличения можно сказать, что БОИК внесла основной вклад с создание британской колониальной империи, над которой солнце никогда не заходило. Достигнуто это было ценой миллионов и миллионов человеческих смертей от пуль, ядер, наркотиков, голода.



Есть разные мнения по вопросу о том, почему БОИК была ликвидирована. Впрочем, некоторые мнения лишь дополняют друг друга. Чаще всего причиной упразднения называют нарушение баланса интересов в альянсе британской короны и БОИК. Английская королева Виктория (находилась на троне с 1837 по 1901 г.) обеспокоилась тем, что БОИК начинает уже ущемлять интересы британской короны. Другие историки немного по-другому трактуют причину закрытия БОИК: мол, компания выполнила свою миссию по созданию британской колониальной империи, над которой солнце никогда не заходит; далее управлять этой империей будет уже исключительной корона. "Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться" (слова героя пьесы "Заговор Фиеско в Генуе" (1783) немецкого поэта Иоганна Фридриха Шиллера).



Надо иметь в виду, что с середины XVIII века на островах Туманного Альбиона началась индустриальная революция, в Англии стал складываться промышленный капитализм. Многие английские капиталисты-промышленники смотрели на БОИК как на конкурента, который препятствует им самим выходить на мировой рынок. И вот им удалось в 1813 году добиться того, что БОИК лишилась статуса абсолютной монополии в сфере внешней торговли (этому способствовало то, что Наполеон организовал блокаду Британии; БОИК оказалась не способной преодолевать эту блокаду).



Тем не менее сохранение БОИК тесных связей с государством давало ей конкурентные преимущества перед другими компаниями. И последние добивались ликвидации БОИК с ее привилегиями. И это произошло в 1858 году, когда по настоянию королевы Виктории был принят Акт об управлении Индией. Принятию Акта способствовало восстания сипаев. Оно было в конце концов подавлено колониальной администрацией. Однако восстание стало свидетельством того, что БОИК выродилась как административный институт. Компанию лишили политических привилегий. Акт 1858 года провозглашал, что отныне Индия находится под суверенитетом короны. Жители страны стали подданными Виктории. Еще полтора десятилетия БОИК просуществовала как коммерческая компания, а в 1874 году была окончательно упразднена.



Однако далеко не все историки и эксперты согласны с тем, что БОИК была полностью ликвидирована. Некоторые считают, что она была реорганизована, продолжив свое функционирование исключительно в секретном режиме. Такой точки зрения, в частности, придерживается автор известной книги "Комитет Трехсот" Джон Коулман. Он утверждает, что накануне ликвидации БОИК эта компания управлялась "Советом 300". А после упразднения БОИК члены "Совета 300" продолжили свою совместную деятельность в рамках секретной организации, получившей название "Комитет 300". Ее также называют "Комитетом Олимпийцев", имея в виду, что члены комитета считают себя богами. Цель Комитета 300 – захват власти над всем миром. Путем уничтожения национальных государств и создания на их обломках единого мирового государства с единым мировым правительством.



Кстати, Джон Коулман в своей книге описывает не только продолжение истории БОИК после 1874 года. Он также говорит о том, что БОИК имела многовековую предысторию, что она возникла не на пустом месте. Кроме королевы и наиболее значимых представителей британской аристократии среди учредителей компании были представители так называемой "черной аристократии" Генуи и Венеции. Эта "черная аристократия" стала прибывать с континентальной Европы на острова Туманного Альбиона в XVI веке.



"Черная аристократия" основала в 1581 году в Британии "Левантийскую компанию", а спустя два года также "Венецианскую компанию". Обе компании стали заниматься торговлей в средиземноморском бассейне. Там, где венецианцы во времена Византийской империи чувствовали себя хозяевами. Теперь (после падения Византии в 1453 году) Средиземное море контролировалось Османской империей, но "черная аристократия" сумела договориться с турецким султаном, получив от него "капитуляции" (права) на занятия торговлей.



"Черная аристократия" принесла на острова Туманного Альбиона "закваску" той идеологии, которая привела Англию к буржуазной революции. А БОИК была своеобразным катализатором, усилившим влияние этой новой идеологии не только на английское общество, но также на континентальную Европу и даже на Новый Свет. Подробнее о роли "черной аристократии" в общественной жизни Британии и в деятельности БОИК можно узнать из книги: Сенченко Н. Венецианская черная аристократия. На пути к мировому господству. – М.: Самотека, 2013. Со времени правления английского короля Генриха VIII (1509-1547 гг.), как отмечает автор указанной книги, "Венеция начинает скрытую не только от современников, но, как оказалось, от потомков, колонизацию Англии. Вернее, Голландии и Британии одновременно. Но Англия была для венецианцев все-таки важнее…В Англию тянутся деньги венецианцев, а самое главное – идет имплантация в нее культурно-идейной матрицы" (с. 40).



Когда "черная аристократия" вошла в состав основных учредителей и владельцев БОИК, то ее влияние на идеологию и даже религию Британии и даже во всем западном мире значительно усилилось. "Черная аристократия", как пишет Джон Коулман, это "королевские и аристократические семьи Италии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Голландии и Греции корни которых, с одной стороны, уходят к венецианским олигархам хазарского происхождения, а с другой – к династии Меровингов. "Черная аристократия" "внешне исповедует христианство, но втайне презирает его и отправляет свои религиозные ритуалы через масонство".



Цели и методы деятельности БОИК и "Комитета 300" – одни и те же. Вот что пишет Джон Коулман: ""Ост-Индская компания", "Британская Ост-Индская компания" и их правопреемник – Комитет 300 – действовали, исходя из того, что они – олимпийцы, предназначение которых состоит в установлении контроля над человеком и всей планетой, уже в семнадцатом веке проявлявшей признаки дезинтеграции, во многом вследствие перенаселения, каковое необходимо устранить. Члены "Ост-Индской компании" не считали, что человек сотворен Богом для социального взаимодействия и взаимной защиты. Их мудрецы немедленно отменили само это понятие. Их точка зрения состояла в том, что человеком надо управлять. Поэтому они взяли на себя заботу о его благоденствии, и последствия такой заботы оказались весьма плачевными. Иначе говоря, человечество попало в руки группы злодеев, взявших общество под свой контроль, злобных угнетателей, политику которых проводили правительства, служившие им "ширмой" и состоявшие из должностных лиц, которых люди считали своими избранниками".



Напомню, что книга Коулмана "Комитет Трехсот" впервые увидела свет в 1992 году. На тот момент еще не было термина "глубинное государство". Он стал входить в обиход на рубеже XX - XXI вв. Сегодня многие авторы используют термины "Комитет 300" и "глубинное государство" почти как синонимы. Но второй, как мне представляется, более точный. Ведь "Комитет 300", по образному сравнению Коулмана, – собрание олимпийцев, или небожителей. Впрочем, таковым себя считают сами члены "Комитета 300". А "глубинное государство" ассоциируется с преисподней и демонами. И таковыми кажутся обычным людям описанные Коулманом хозяева БОИК и члены "Комитета 300". Поэтому я и назвал свою статью: "Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736257980





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