 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МВД Венесуэлы отчиталось о пойманных иностранных диверсантах
21:12 07.01.2025

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в общей сложности 120 иностранцев, подозреваемых в попытках дестабилизации обстановки в стране и планировании терактов.

Это граждане Албании, Израиля, Чехии, Испании, Германии, Нидерландов, Украины, Италии, Гайаны, Йемена, США, Швеции, Аргентины, Уругвая и Ливана.

Кабельо указал на причастность колумбийской наркомафии к финансированию этих преступлений и на связь с наркокартелями оппозиционных политиков Ивана Дуке, Марии Мачадо и бывшего президента Колумбии Альваро Урибе.

США и ЕС пытаются свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро за его антиамериканские взгляды и сотрудничество с Россией и Китаем. Вашингтон привык управлять латиноамериканскими странами и не терпит их самостоятельности.

Источник - Фонд стратегической культуры
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