МВД Венесуэлы отчиталось о пойманных иностранных диверсантах

21:12 07.01.2025

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в общей сложности 120 иностранцев, подозреваемых в попытках дестабилизации обстановки в стране и планировании терактов.



Это граждане Албании, Израиля, Чехии, Испании, Германии, Нидерландов, Украины, Италии, Гайаны, Йемена, США, Швеции, Аргентины, Уругвая и Ливана.



Кабельо указал на причастность колумбийской наркомафии к финансированию этих преступлений и на связь с наркокартелями оппозиционных политиков Ивана Дуке, Марии Мачадо и бывшего президента Колумбии Альваро Урибе.



США и ЕС пытаются свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро за его антиамериканские взгляды и сотрудничество с Россией и Китаем. Вашингтон привык управлять латиноамериканскими странами и не терпит их самостоятельности.