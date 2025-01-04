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Бербочий феминизм. Как мифические женские чары уничтожают дипломатию
21:16 07.01.2025

Александр Марлинский
4 января 2025

Одетая в брюки министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пару со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро съездила в Сирию и встретилась с главой новой администрации Ахмедом аш-Шараа. Поговорить-то с ней поговорили, но руки при встрече, в отличие от француза, не подали.

Для тех, кто видел хотя бы художественный фильм про Ближний Восток, совершенно очевидно, что подают там руку женщине не все, не везде и не всегда. А уж для вполне себе искушенного чиновника, имеющего к тому же кучу советчиков, такие вещи должны быть очевидными.

Но нет - веселые брючки, облегающие стареющую министерскую попку, были надеты, уважительный платочек на головке отсутствовал, а ручка - инстинктивно сунута. И если каждое из этих действий в отдельности можно было бы оправдать незнанием, растерянностью (ну подумаешь, министр растерялась, имеет право) или торопливостью, то все вместе свидетельствует только об одном. О пренебрежении.

Вообще, с точки зрения россиянина, не вникающего в суть Анналениной работы, совершенно непонятно, зачем эту особу так долго держат на столь ответственном посту. Ну, кроме того, что таковы условия раздачи портфелей в коалиционном правительстве. Она же, как бы это помягче сказать… не то чтоб очень умная дама, постоянно влипающая в скандалы, где ей указывают ее место. А ей все - божья роса, отряхнулась и пошла.

Неумность эта выражается вовсе не в том, что она не то надела или не то сказала. О, нет: она прекрасно понимает и в словах, и в брюках, намеренно выверяя свои шаги и получая ровно ту реакцию, к которой и стремилась. Поэтому дело вовсе не в том, что ума нанять стилиста за государственный счет хватило, а нормальных советников - нет. Увы, все гораздо хуже.

Продолжая гнуть свою линию, отстаивая, возможно, какие-то мифические "убеждения" или руководствуясь соображениями из серии "я великая, мне можно" - хотя какая в общем-то разница, в чем причина - действиями своими она и ей подобные занимаются настоящим убийством классической дипломатии, придуманной для поиска компромисса и взаимного уважения. И вот этого она, кажется, не понимает категорически. Утверждать не буду, но совершенно не удивлюсь, если выяснится, что на официальной встрече она еще и сидела, положив ногу на ногу.

Старую дипломатию дискредитирует, а новую не создает. Такой подход в итоге приводит к тому, что всерьез, конструктивно и с определенной долей симпатии воспринимать официального представителя крупной и сильной державы просто невозможно. Моешь в доме полы, моешь - а соседушка зашла в грязных галошах и в тулупчике на кухню протопала. И как после этого слушать ее умные речи о геополитике, когда единственная мысль - нанесла грязи?

К тому же необходимо понимать, что при всей необходимости сохранять лицо и уже становиться государственными деятелями новые сирийские начальники никогда не забудут свой, так сказать, военно-полевой и тем более религиозный бэк. И прилетающим заграничным министрам тоже стоило бы о нем помнить.

Бербок вообще - особа довольно специфическая. Оценку ее компетентности пусть дают профильные специалисты, но вот внешние проявления - часто за гранью. Потому и бывает возима мордой по столу, как недавно в Пекине, когда из-за ее резких слов о поддержке Китаем России немецких журналистов натурально выперли из зала. Чтобы ее бормотание дальше не распространилось.

Иногда вообще кажется, что все эти оплаченные бюргерами пудры, костюмы, каблуки и источаемые улыбки - это один большой комплекс увядающей женщины, до сих пор верящей в свою неотразимость и одновременно дорвавшейся до больших бюджетов на ее поддержание. Не совсем понятно, правда, с чего она решила, что таковой обладает, но впечатление это - стойкое и длительное.

Но если демонстрация женских чар - пусть даже и воображаемых - способна оказывать какое-то влияние на немецкий электорат (а чего удивляться, если, вон, почти пол-Америки за откровенно профнепригодную Камалу топили, потому что не совсем уж страшная тетка и смеется весело), то для восточных экс-оппозиционеров, пять минут назад вышедших из пустыни и наверняка по привычке держащих автомат у изголовья кровати, такие чары - пустой звук.

Собственно, впечатление "чаровниц" на пустом месте возникает от многих западных дам, занявших высокие посты. Таких "по квоте" там пруд пруди. Поэтому феминизм в политике никак и не сдохнет, не к ночи будь помянут.

Женщины могут не перевозбуждаться: речь не о том, что у них не должно быть прав стать премьерами и президентами. Речь о подходе. Никогда не нужно забывать, что феминизм - это в основе своей протест и борьба. Заняв высокие посты, не готовые морально и интеллектуально индивиды не становятся государственниками, а расценивают представившуюся возможность как стимул к продолжению борьбы. Не к созиданию, а именно к борьбе.

И, к большому сожалению, борьба эта чаще всего оказывается "против", а не "за". По-другому они просто не умеют. Поэтому от каждой из таких дамочек в любой момент можно ожидать полного и - что важно - сознательного пренебрежения всеми установленными правилами приличия, потому что они всегда против чего-то. И в глобальном смысле это сильно портит жизнь странам и организациям, которые они представляют.

Радует только одно: эти "звездочки" как политическое явление - одноразовые, быстро пролетают, быстро сгорают. Пройдет мода, возьмутся за ум - пройдут и бербоки с урсулами, как прошли английские терезы с лизами. Хотя конкретная Бербок закончится раньше: там у них скоро выборы и то, что она пойдет на выход, ни малейших сомнений не вызывает.

Источник - REGNUM
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