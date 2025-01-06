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Japan Times: к 2720 году во всей Японии останется один ребенок до 14 лет
21:20 07.01.2025

The Japan Times
Япония

К 2720 году во всей Японии останется всего один-единственный ребенок

Через 695 лет в Японии останется лишь один-единственный ребенок, пишет Japan Times. Эксперт по старению общества разработал специальный счетчик и дал неутешительный для страны демографический прогноз.

Как показал прогноз профессора Исследовательского центра экономики и общества пожилых людей при Университете Тохоку Хироси Есиды, к 5 января 2720 года в стране останется лишь один ребенок в возрасте до 14 лет.

Есида разработал счетчик, предлагающий дату, когда в стране останется последний ребенок, и обновляет свои прогнозы каждый апрель с 2012 года.

Число рассчитывается на основе годового темпа сокращения численности детей в сравнении с апрелем предыдущего года.

Прошлогодний прогноз предполагает годовой темп сокращения в 2,3% и ускоряет ход исторических часов более чем на век лет по сравнению с прогнозом на 2023 год.

Уровень рождаемости в Японии продолжает стремительно снижаться. По свежим данным от Министерства здравоохранения, в 2023 году этот показатель упал до 1,20 - самого низкого уровня за всю историю. В Токио средняя ожидаемая рождаемость упала до катастрофического уровня в 0,99. Таким образом, японская столица стала первым городом в стране, где рождаемость упала ниже единицы.

Одной из причин падения рождаемости считается то обстоятельство, что все меньше людей вступают в брак. Согласно переписи населения 2020 года, около 28% мужчин в возрасте 50 лет никогда не были женаты, тогда как среди женщин доля незамужних составила порядка 17,8%.

С исторической перспективы это серьезный рост. В 1990 году этот показатель составлял всего 5,6% для мужчин и 4,3% для женщин.

В борьбе со снижением рождаемости японские политики изучают различные меры, чтобы убедить молодежь вступать в брак.

В качестве подспорья людям, которые никак не могут найти свою половинку, рассматриваются приложения для знакомств. Так, согласно прошлогоднему опросу, каждая четвертая пара в возрасте до 40 лет, вступившая в брак в течение последнего года, познакомилась как раз через такие приложения.

В прошлом году столичный муниципалитет даже запустил собственное приложение для знакомств в надежде снабдить токийцев инструментом, который приблизит их на шаг к браку.

Источник - ИноСМИ
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