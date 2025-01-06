Вузы в России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

21:35 07.01.2025

Вузы готовятся к глобальной реформе с 1 сентября 2026: Как будет устроено высшее образование в России



Оксана НАРАЛЕНКОВА



Реформа российского высшего образования предполагает переход на новую двухуровневую систему. В течение 2025 года будет происходить подготовка нормативных правовых актов и адаптация вузов к изменениям. При этом те студенты, которые уже начали учиться по старой программе, смогут завершить свое высшее образование без потерь. KP.RU посмотрел, как будет устроено высшее образование в России с нового учебного года 2026.



Новая двухуровневая система



- Вместо существующей структуры "бакалавр – магистр" вводится новая система: "базовое высшее" образование и "специализированное высшее" образование. При этом дипломы, выданные ранее, сохраняют свою юридическую силу, сообщили в Минобрнауки.



Сколько будут учиться?



- Базовый уровень длится от 5 до 6 лет. Будет считаться полноценным и достаточным для трудоустройства.



- Специализированный уровень занимает от 1 до 3 лет. Сюда войдут в пока четко не определенных формах магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка.



- Для студентов-медиков сроки обучения останутся неизменными, от 5 до 11 лет, если включать ординатуру, где студенты специализируются на отдельной области медицины.



Аспирантура останется



- Аспирантура остается отдельным уровнем обучения и научных исследований после завершения специализированного высшего образования.



Зачем все это нужно?



- Задача – усилить подготовку высококвалифицированных специалистов. Среди ключевых аспектов новой системы образования министр Валерий Фальков выделяет усиление фундаментальной базы и ориентации на практику.



По сути, Болонская система образования, которая включала три-четыре года бакалавриата, два года магистратуры и три-четыре года аспирантуры, была внедрена для соответствия европейским стандартам. Интеграция российских вузов в Болонскую систему продолжалась 20 лет. Система, принятая в 48 странах, создавала условия, при которых российские дипломы признавались за рубежом, что, как считают в Совете Федерации, способствовало оттоку лучших умов и рук из России.



Поэтому было принято решение вернуться к модернизированной версии прежней, советской модели образования. До 2003 года студенты обучались только по программе специалитета, продолжительностью пять-шесть лет.



Сколько нужно будет платить?



- Ожидается, что образование на специализированном уровне будет бесплатным, чтобы повысить популярность этой ступени среди студентов.



ЕГЭ сохранится



Несмотря на изменение структуры высшего образования, система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) останется. Пока, при всех спорах вокруг ЕГЭ, - этот экзамен остается единым стандартом оценки знаний школьников и предоставляет равные возможности для поступления и ребятам из глубинки, и из больших городов.



Что нужно будет для перехода на новую систему?



Основная нагрузка ляжет на вузы. Нужно будет изменить учебные программы, методические материалы и переподготовить преподавателей. Это потребует нового финансирования и времени.