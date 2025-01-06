Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения

21:41 07.01.2025

Лхаса, 7 января /Синьхуа/ -- Спасатели, несмотря на низкие температуры, разбирают завалы в поисках выживших после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего во вторник утром в Сицзанском автономном районе /САР, Юго-Западный Китай/.



Согласно последним данным, 126 человек погибли, еще 188 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Динжи /Тингри/ города Шигацзе САР.



Землетрясение было отчетливо ощущалось в уезде Динжи, сообщил ИА Синьхуа начальник уезда.



Эпицентр землетрясения находился в волости Цого уезда Динжи. Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное здесь за последние пять лет.



По информации Китайского центра сейсмологических сетей, гипоцентр залегал на глубине 10 км.



Согласно прогнозу Национального метеорологического центра /НМЦ/ Китая, температура воздуха в уезде Динжи во вторник будет колебаться от минус 18 градусов по Цельсию до нуля.



Согласно официальным данным, население уезда Динжи составляет более 60 тыс. человек, и около 6 900 человек проживают в радиусе 20 км от эпицентра землетрясения. Предварительное обследование показало, что более 1000 домов получили повреждения различной степени. Некоторые из этих домов превратились в руины.



Первая группа спасателей приступила к спасательным работам, как только они прибыли в уезд Динжи, сообщили пожарные органы Китая.



По состоянию на 11:40 в пострадавшие районы было направлено более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательных служб.



Учитывая серьезность стихийного бедствия, Китайское сейсмологическое управление инициировало режим реагирования на ЧС и направило в район землетрясения рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.



Канцелярия штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясений и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР также запустили режим экстренного реагирования на землетрясения во вторник.



Центральные власти направили в пострадавший от землетрясения регион около 22 тыс. предметов первой необходимости, включая хлопчатобумажные палатки и пальто, одеяла и раскладушки, а также специальные материалы для оказания помощи в высокогорных и холодных районах.



Вскоре после землетрясения китайские военные направили беспилотник для обследования района эпицентра, сообщили в Западной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.



Тем временем ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно активировали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, а также привели в состояние готовности группу транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия.