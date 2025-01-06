 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.01.2025
21:45  Штрафы: что изменилось и что ждет водителей Казахстана в 2025 году
21:41  Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения
21:35  Вузы в России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
21:20  Japan Times: к 2720 году во всей Японии останется один ребенок до 14 лет
21:16  Бербочий феминизм. Как мифические женские чары уничтожают дипломатию
21:12  МВД Венесуэлы отчиталось о пойманных иностранных диверсантах
18:28  Игра с гигантами. Иран готовится к восстановлению силы и влияния

16:53  Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства, - Валентин Катасонов
16:36  Франция. Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
16:13  Катар не планирует поставлять газ в Европу через Сирию и Турцию
16:00  Под флагом НАТО. Как теперь Британия готовится воевать с Россией в Арктике, - The Sun
15:42  Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки: кто лишился постов, а кто получил новое кресло?
14:01  Обращение Службы безопасности дорожного движения Ташкента к жителям
13:43  Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 8 января проведут встречу на стыке границ трех стран
13:40  Узбекистан впервые с июля 2024 увеличил свои золотые запасы
13:29  Король Дании срочно изменил герб страны, опасаясь слов Трампа о присоединении Гренландии к США
13:02  Глава Минфина США пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь РФ
12:55  Сеть образовательных учреждений Кыргызстана перейдет под управление турецкого фонда "Маариф"
12:48  Почему таджикский, а не пашто является государственным языком Афганистана?
12:45  Кыргызстан. Экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева выпустили из СИЗО
12:42  Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев получил руководящий пост в Минобороны Сирии
12:40  В ночь на 7 января в Тибете на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1
02:48  "Узбекские железные дороги" объявили о повышении цен с 1 февраля
02:21  Долларовая система: самая мощная в мире машина по формированию неравенства
01:42  Победу России в Северной войне увековечит в Петербурге триумфальный столп высотой 82 метра с фигурой Петра I
01:20  Самые ожидаемые выборы 2025 года: Украина, Германия, Канада, Молдавия, Польша
01:10  Хуситы атаковали американский авианосец Truman в момент подготовки к удару по Йемену
00:54  Индонезия стала полноправным членом БРИКС
00:44  Как англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной
Понедельник, 06.01.2025
22:38  2025 год: грядет ИИ – атомная мировая революция
22:10  Кыргызстан. Итоги 2024: Громкие экономические задержания прошедшего года
21:41  Рождество Христово в 2025 году: когда отмечают, история и традиции
21:35  ВС РФ остановили наступление врага в Курской области и приблизились к Судже на 2 км
18:33  Профессор Катасонов: Нынешним министрам не мешает курс "экономики Сталина" пройти
17:54  В Китае выявлен метапневмовирус. Он уже пришел в Центральную Азию, а в Таджикистан?
17:51  Минздрав Узбекистана опроверг наплыв пациентов с метапневмовирусом в Республиканском центре педиатрии
17:48  Казахстан. Может ли метапневмовирус стать "вторым ковидом" ?
17:29  Почему Трамп не положит конец украинскому конфликту: Россия одерживает верх
15:44  Интерпретация теста IQ в мире: В Африке люди с высоким IQ работают и не интересуются тестами, что нельзя сказать про Азию
14:53  Таджикистанцы впервые остались без традиционного поздравления президента
14:49  Кыргызстан. Законопроект о создании криптобанков поступил в Жогорку Кенеш
14:46  Афганистану придется пройти в отношениях с Пакистаном проверку на зрелость
14:07  Доклад Верховного комиссара. ООН признала преступления Украины 31 декабря 2024 года
14:02  Токаев высказался о метапневмовирусе
13:56  Продолжаются поиски кыргызстанца, который находился в Мексике
13:52  Узбекистан отменил таможенные пошлины для фур из Ирана и увеличил их для грузовиков из Туркменистана
13:48  Таджикистан попал в рейтинг по уровню интеллекта. Какое место заняла республика?
13:45  Синьхуа: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет способствовать укреплению региональной взаимосвязанности
13:16  Люди и неандертальцы вступали в половые контакты – было ли это по любви?
12:49  Российские вузы очень популярны в Таджикистане
01:39  Монголия официально перешла на двойную письменность
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения
21:41 07.01.2025

Лхаса, 7 января /Синьхуа/ -- Спасатели, несмотря на низкие температуры, разбирают завалы в поисках выживших после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего во вторник утром в Сицзанском автономном районе /САР, Юго-Западный Китай/.

Согласно последним данным, 126 человек погибли, еще 188 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Динжи /Тингри/ города Шигацзе САР.

Землетрясение было отчетливо ощущалось в уезде Динжи, сообщил ИА Синьхуа начальник уезда.

Эпицентр землетрясения находился в волости Цого уезда Динжи. Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное здесь за последние пять лет.

По информации Китайского центра сейсмологических сетей, гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Согласно прогнозу Национального метеорологического центра /НМЦ/ Китая, температура воздуха в уезде Динжи во вторник будет колебаться от минус 18 градусов по Цельсию до нуля.

Согласно официальным данным, население уезда Динжи составляет более 60 тыс. человек, и около 6 900 человек проживают в радиусе 20 км от эпицентра землетрясения. Предварительное обследование показало, что более 1000 домов получили повреждения различной степени. Некоторые из этих домов превратились в руины.

Первая группа спасателей приступила к спасательным работам, как только они прибыли в уезд Динжи, сообщили пожарные органы Китая.

По состоянию на 11:40 в пострадавшие районы было направлено более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательных служб.

Учитывая серьезность стихийного бедствия, Китайское сейсмологическое управление инициировало режим реагирования на ЧС и направило в район землетрясения рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Канцелярия штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясений и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР также запустили режим экстренного реагирования на землетрясения во вторник.

Центральные власти направили в пострадавший от землетрясения регион около 22 тыс. предметов первой необходимости, включая хлопчатобумажные палатки и пальто, одеяла и раскладушки, а также специальные материалы для оказания помощи в высокогорных и холодных районах.

Вскоре после землетрясения китайские военные направили беспилотник для обследования района эпицентра, сообщили в Западной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.

Тем временем ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно активировали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, а также привели в состояние готовности группу транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736275260


Новости Казахстана
- Годовая инфляция 2024 года
- Кадровые перестановки
- В МИД Казахстана обсудили вопросы сотрудничества с Тюркским инвестиционным фондом
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета РК
- Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56-м году жизни
- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2024 году
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев: "Цель – укрепить экономику и суверенитет"
- Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений Главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  