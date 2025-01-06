В Душанбе открылся "Торговый дом Узбекистана", специализирующийся на строительных материалах

22:15 07.01.2025

ДУШАНБЕ, 07.01.2025 /НИАТ "Ховар"/. Церемония открытия "Торгового дома Узбекистана" по строительным материалам состоялась сегодня в Душанбе, сообщает корреспондент НИАТ "Ховар" с мероприятия.



"Торговый дом Узбекистана" открыт с целью дальнейшего увеличения экспорта строительных материалов между Узбекистаном и Таджикистаном и развития торговых отношений между представителями деловых кругов двух государств.



В церемонии открытия приняли участие руководство Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, представители Посольства Узбекистана в Таджикистане и ассоциации "Узпромстройматериалы".



