|В Душанбе открылся "Торговый дом Узбекистана", специализирующийся на строительных материалах
22:15 07.01.2025
ДУШАНБЕ, 07.01.2025 /НИАТ "Ховар"/. Церемония открытия "Торгового дома Узбекистана" по строительным материалам состоялась сегодня в Душанбе, сообщает корреспондент НИАТ "Ховар" с мероприятия.
"Торговый дом Узбекистана" открыт с целью дальнейшего увеличения экспорта строительных материалов между Узбекистаном и Таджикистаном и развития торговых отношений между представителями деловых кругов двух государств.
В церемонии открытия приняли участие руководство Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, представители Посольства Узбекистана в Таджикистане и ассоциации "Узпромстройматериалы".
Гости ознакомились с созданными условиями в "Торговом доме Узбекистана", продукцией и ценами.
В ходе мероприятия прошли встречи В2В между предпринимателями двух государств.
Как известно, основными покупателями строительных материалов, произведенных в Узбекистане, являются соседние государства. Таджикистан является одним из надежных партнеров. Здесь из года в год увеличивается спрос на строительные материалы под брендом "Made in Uzbekistan".
Как отметил Начальник управления внешнеэкономической деятельности строительных материалов Узбекистана Мехродж Ботиров, Таджикистан занимает второе место по экспорту отечественных строительных материалов.
"В 2024 году в Таджикистан реализовано строительных материалов на сумму 115 млн долларов. В частности, в Таджикистан экспортировано металлические изделия. Также экспортирована такая продукция, как сухие строительные смеси и цемент, керамические изделия, ПВХ профили, трубы и пластмассовые изделия, ДСП и МДФ плиты , строительное стекло и изделия из стекла.
В этом торговом доме представлены разные строительные материалы - от камней до ПВХ панелей. Сегодня в Душанбе строится большое количество многоэтажных домов, разные объекты, спрос на нашу продукцию высок", - отметил источник.
В 2025 году ассоциация "Узпромстройматериалы" планирует увеличить экспорт материалов в два раза.
"В дальнейшем мы планируем открыть такие торговые дома в Согдийской области и Горно-Бадахшанской автономной области. На сегодняшний день ведутся переговоры по дальнейшему увеличению экспорта в Таджикистан газобетонных блоков, теплоизоляционных плит, природных камней, обоев", - сказал Начальник управления внешнеэкономической деятельности строительных материалов Узбекистана Мехродж Ботиров.
Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан были установлены 22 октября 1992 года.
Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества остается приоритетным направлением таджикско-узбекских отношений.