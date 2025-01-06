 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай продолжает покупать золото второй месяц подряд
22:19 07.01.2025

Перед возобновлением покупок золота в ноябре Банк Китая брал полугодовую паузу, и новое пополнение запасов драгметалла говорит о том, что страна намерена диверсифицировать резервы, невзирая на высокие цены, пишет Bloomberg.

Банк Китая продолжил покупать золото в декабре второй месяц подряд, пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованную во вторник официальную статистику. По итогам прошлого месяца запасы драгметалла в резервах ЦБ Поднебесной выросли до 73,29 млн тройских унций с 72,96 млн тройских унций по состоянию на конец ноября.



Перед возобновлением покупок золота в ноябре Банк Китая брал полугодовую паузу, и новое пополнение его запасов драгметалла говорит о том, что страна намерена диверсифицировать резервы, невзирая на высокие цены. Недавний рост цен на золото до новых исторических максимумов был во многом обусловлен покупками со стороны мировых ЦБ, но свою роль также сыграли смягчение денежно-кредитной политики в США и защитный статус драгметалла.

Однако затем, после победы Дональда Трампа на выборах президента США, доллар резко подорожал, прервав рост золота. Вчера Goldman Sachs сообщил, что больше не ждет роста цен драгметалла до $3000 за унцию в этом году из-за изменения прогноза по денежно-кредитной политике в США. Эксперты инвестбанка полагают, что ФРС будет снижать процентные ставки медленнее, чем ожидалось ранее, поэтому золото подрастет до $3000 лишь к середине 2026 года.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg
07.01.2025

Источник - ProFinance.ru
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