Китай продолжает покупать золото второй месяц подряд

22:19 07.01.2025

Перед возобновлением покупок золота в ноябре Банк Китая брал полугодовую паузу, и новое пополнение запасов драгметалла говорит о том, что страна намерена диверсифицировать резервы, невзирая на высокие цены, пишет Bloomberg.



Банк Китая продолжил покупать золото в декабре второй месяц подряд, пишет Bloomberg со ссылкой на опубликованную во вторник официальную статистику. По итогам прошлого месяца запасы драгметалла в резервах ЦБ Поднебесной выросли до 73,29 млн тройских унций с 72,96 млн тройских унций по состоянию на конец ноября.



