|23:44 FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и Трампа
23:35 ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ
23:04 Российский газ буксует на пути к Китаю: Пекин требует скидок и доступа к запасам
22:24 И Европа, и Азия: как отметили Рождество в странах Ближнего зарубежья (видео)
22:19 Китай продолжает покупать золото второй месяц подряд
22:15 В Душанбе открылся "Торговый дом Узбекистана", специализирующийся на строительных материалах
21:45 Штрафы: что изменилось и что ждет водителей Казахстана в 2025 году
21:41 Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения
21:35 Вузы в России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
21:20 Japan Times: к 2720 году во всей Японии останется один ребенок до 14 лет
21:16 Бербочий феминизм. Как мифические женские чары уничтожают дипломатию
21:12 МВД Венесуэлы отчиталось о пойманных иностранных диверсантах
18:28 Игра с гигантами. Иран готовится к восстановлению силы и влияния
16:53 Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства, - Валентин Катасонов
16:36 Франция. Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
16:13 Катар не планирует поставлять газ в Европу через Сирию и Турцию
16:00 Под флагом НАТО. Как теперь Британия готовится воевать с Россией в Арктике, - The Sun
15:42 Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки: кто лишился постов, а кто получил новое кресло?
14:01 Обращение Службы безопасности дорожного движения Ташкента к жителям
13:43 Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 8 января проведут встречу на стыке границ трех стран
13:40 Узбекистан впервые с июля 2024 увеличил свои золотые запасы
13:29 Король Дании срочно изменил герб страны, опасаясь слов Трампа о присоединении Гренландии к США
13:02 Глава Минфина США пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь РФ
12:55 Сеть образовательных учреждений Кыргызстана перейдет под управление турецкого фонда "Маариф"
12:48 Почему таджикский, а не пашто является государственным языком Афганистана?
12:45 Кыргызстан. Экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева выпустили из СИЗО
12:42 Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев получил руководящий пост в Минобороны Сирии
12:40 В ночь на 7 января в Тибете на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1
02:48 "Узбекские железные дороги" объявили о повышении цен с 1 февраля
02:21 Долларовая система: самая мощная в мире машина по формированию неравенства
01:42 Победу России в Северной войне увековечит в Петербурге триумфальный столп высотой 82 метра с фигурой Петра I
01:20 Самые ожидаемые выборы 2025 года: Украина, Германия, Канада, Молдавия, Польша
01:10 Хуситы атаковали американский авианосец Truman в момент подготовки к удару по Йемену
00:54 Индонезия стала полноправным членом БРИКС
00:44 Как англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной
|И Европа, и Азия: как отметили Рождество в странах Ближнего зарубежья (видео)
22:24 07.01.2025
И Европа, и Азия: как отметили Рождество в странах Ближнего зарубежья