Российский газ буксует на пути к Китаю: Пекин требует скидок и доступа к запасам

23:04 07.01.2025 Для запуска "Силы Сибири-2" Москве придется пойти на уступки Поднебесной



Несмотря на успешное освоение российскими экспортерами азиатского энергорынка, наша страна наталкивается на ряд препятствий, мешающих расширению поставок в восточном направлении. Особое беспокойство вызывает судьба газопровод "Сила Сибири – 2", сроки начала и завершения создания которого продолжают оставаться туманными. Китай, выступающий главным покупателем газа по этому маршруту, выдвигает новые требования в отношении проекта, с которыми Москве, скорее всего, придется согласиться.



Россия, как и обещала, продолжает осуществлять поэтапную переориентацию зарубежных поставок энергоресурсов с западного на восточное направление. Только в Китай за одиннадцать месяцев 2024 года наша страна, согласно подсчетам Bloomberg, экспортировала более 29 млрд кубометров трубопроводного газа, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Причем в октябре-ноябре суточная транспортировка "голубого топлива" в Поднебесную побила сразу несколько исторических рекордов.



Поставки газа покупателям Европы также выросли - на 14%, но в товарном выражении перекачиваемые на Запад по трубопроводным системам объемы оказались все же меньше - всего около 28 млрд "кубов".



Азиатский топливный рынок, по словам экономиста, директора по внешним связям BitRiver Андрея Лободы, стал для России весьма практичной и очень удобной площадкой сбыта углеводородов, особенно после решения европейских стран о сокращении прямых закупок наших энергоресурсов. Развитие и укрепление сотрудничества оказалось выгодно обеим сторонам. Для восточного региона, промышленные мощности которого только за последнее десятилетие, главным образом благодаря Китаю, увеличили свою долю в международных торговых отношениях с 21% до 57%, требовался надежный партнер, способный обеспечивать растущие потребности в энергоносителях. Российские сырьевые экспортеры, обладающие необходимой ресурсной базой для удовлетворения запросов импортеров, нуждались в новой площадке долгосрочного сбыта ликвидных и востребованных объемов топлива, защищенной от влияния европейских и американских юридических структур.



Возможность получить в свое распоряжение более гибкую форму экспортной торговли энергоресурсами наша страна не упустила. Российские производители удачно реализовали заготовленный ранее технологический сценарий расширения газовых поставок китайским покупателям по современной трубопроводной линии, получившей название "Сила Сибири – 1". Основным целевым потребителем сырья, экспортируемого по этой магистрали, выступил Китай. Углеводородный потенциал, которым обладали отечественные недропользователи, впечатлял заинтересованных в проекте потребителей. В качестве ресурсной базы "Силы Сибири – 1" были выбраны крупнейшие на Востоке России Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, располагающи совокупными запасами в колоссальные 3 трлн кубометров. При наблюдающихся темпах увеличения поставок, на проектную мощность трубопровод обещает выйти с опережением - не в 2027-м, как планировалось изначально, а уже в 2025-м году.



Вторая "Сила"



Первая эксплуатируемая газовая труба в Поднебесную должна была стать не единственным маршрутом продажи "голубого топлива" азиатским покупателям. В конце 2000-х годов у отечественных добытчиков возникла идея расширения экспорта за счет создания еще одной магистрали, которая после обсуждения некоторых вариантов стала тезкой действующей линии - трубопровод нарекли "Силой Сибири – 2". С воплощением в жизнь задуманного проекта решили не торопиться. Для удвоения поставок углеводородов на Восток сначала необходимо было оценить способности азиатского рынка в освоении дополнительных объемов энергоресурсов, ведь в противном случае после завершения строительства экспортный канал, стоимость которого могла доходить до $15 млрд, рисковал оказаться полупустым и тогда об окупаемости трубы оставалось только мечтать.



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Предварительные расчеты вселяли оправданный оптимизм. Промышленность Китая ежегодно прибавляла по 10-12% в год, что служило доказательством востребованности "Силы Сибири – 2" в долгосрочной перспективе. В середине 2010-х годов Москва и Пекин приступили к обсуждению конкретных деталей создания трубопровода. Рассматривались различные базовые фарватеры, по которым могла бы пройти будущая магистраль. Российский отрезок удобнее всего было возвести параллельно с "Силой Сибири – 1", а для укладки зарубежных транзитных веток, через которые в дальнейшем газ будет доходить до китайского рынка, свои территории предлагали Монголия и Казахстан. У обеих концепций существуют свои преимущества. В случае привлечения Улан-Батора к созданию и эксплуатации трубы, Россия получала "внепланового" стабильного импортера газа, готового ежегодно покупать примерно по 5,6 млрд кубометров "голубого топлива", а Астана располагала уже работающими транспортными линиями, что позволяло сэкономить на инвестициях.



Между тем, шли годы, а новый газопровод продолжал оставаться лишь на бумаге. Менялось также и отношение российских партнеров к проекту. В августе 2024 года азиатские СМИ сообщили, что Монголия исключила российскую трубу из своего плана стратегического развития до 2028 года. В то же время экономика Китая перешла к фазе стагнации, что в очередной раз поставило под вопрос необходимость создания еще одной масштабной системы экспортных поставок топлива из нашей страны.



Справедливости ради стоит отметить, что работа над новым проектом все же не останавливалась. В частности, как заявил в сентябре 2024 года Владимир Путин, разработка проектной документации газопровода "Союз Восток", отрезка трубы, который должен пройти через Монголию, завершена и направлена на государственную экспертизу для оценки воздействия на окружающую среду, а в конце декабря вице-премьер Александр Новак подтвердил начало разработки маршрута газопровода из России через Казахстан в Китай мощностью 45 млрд кубометров. В свою очередь, Пекин также не стоит на месте. Недавно агентство "Синьхуа", сообщило о сдаче в эксплуатацию магистрали "Тайань-Тайсин" - китайского участка российского проекта, по которому газ из нашей страны будет экспортироваться потребителям Шанхая.



Труба уперлась в скидки



Между тем, официальный старт строительства "Силы Сибири – 2" непосредственно с сибирских месторождений тормозится все же китайской стороной. Как полагает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, вопрос сроков начала строительства и сдачи нового газопровода упирается в стоимость российского сырья, по которой углеводороды будут поставляться в Поднебесную. Пекин, чувствуя свое формально монопольное положение покупателя "голубого топлива", перекачиваемого по этому каналу, настаивает на серьезных скидках за сырье. По данным Bloomberg, цены на российский газ для Китая, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, будут на 28% ниже аналогичных тарифов для Европы. Причем, такой дисконт можно считать "щадящим", поскольку ранее Пекин настаивал на поблажке в 37%. "Судя по всему, Россия пока не согласна пойти даже на такую уступку, что тормозит переход переговоров в финальную часть", - отмечает эксперт.



Можно назвать и внешние камни преткновения, опосредованно тормозящие продвижение транссибирской магистрали. По мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана, согласно одной из версий, газопровод будет дублировать поставки топлива в конкретные районы Китая из других среднеазиатских стран, что может не понравиться государствам бывшего СНГ. "В связи с этим, Россия будет вынуждена договариваться буквально обо всем с оглядкой на участников рынка, экспортным планам которых наш проект может помешать", - считает аналитик.



Есть и другой неоднозначный, но компромиссный вариант, позволяющий сдвинуть процесс реализации проекта с мертвой точки. Теоретически, Россия может предложить Китаю долю в добыче сырья и допустить азиатский импортеров к отечественной базе полезных ископаемых. "Аналогичную схему осуществили поставщики Туркмении, - напоминает Правосудов.- Пекин предоставил Ашхабаду кредит и собственные технологии, позволяющие увеличить поставку "голубого топлива" с туркменских месторождений потребителям Поднебесной. Заемные средства Ашхабад отдавал непосредственно газом".



Очевидно, что китайский заем "Газпрому" бы не помешал. Не секрет, что монополия испытывает дефицит свободных средств и снизила объем инвестиционной программы на 2025 год на 7%. Правда, пока не похоже, что Россия готова использовать подобный опыт.



Тем не менее, эксперты не теряют надежду, что газ по "Силе Сибири – 2" все-таки станет доступным для азиатских клиентов. "Ничего удивительного в том, что переговоры с Китаем по поводу этого проекта идут так долго и непросто, нет. Реализация проекта "Сила Сибири – 1" заняла 15 лет: его обсуждение стартовало в 2005 году, сдача в работу состоялась в конце 2019 года, а первый газ пошел еще через год, - напоминает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. - Помимо цены Китай также тревожит проблема неприкосновенности газопровода со стороны враждебных сил. Один из отрезков "Силы Сибири – 2" пройдет через Монголии. Так как у Пекина и Улан-Батора внешнеполитические отношения не отличаются дружелюбностью, не исключено, что Поднебесная потребует от России надежных гарантий по предотвращению возможных диверсий, как это было с "Северными потоками". Исходя из таких обстоятельств, стоит ожидать, что строительство нового газового маршрута начнется в 2028-м, а завершится после 2030 года".



В любом случае для Пекина природный газ продолжает иметь огромное значение. "Несмотря на лидерство в производстве электромобилей, сырьевую базу для изготовления аккумуляторов и монополизм в производстве панелей для солнечных электростанций, Китай в любом случае будет импортировать все больше "голубого топлива", - уверен Андрей Лобода. - Однако не стоит забывать, что кроме России китайские компании активно импортируют газ Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы, поэтому Москве, скорее всего, придется предоставить Поднебесной определенные преференции, чтобы упрочить свое положение на азиатском рынке".



Роман Николаев Источник - МК

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