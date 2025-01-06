ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ

23:35 07.01.2025

ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ



Началась работа по оценке готовности Монголии к искусственному интеллекту и разработке национальной стратегии



Улаанбаатар, 7 января, 2025 /МОНЦАМЭ/. Согласно исследованию, проведенному Oxford Insight, Монголия в 2024 году поднялась на 11 позиций в Индексе готовности к искусственному интеллекту (ИИ), заняв 98-е место из 188 стран.



Индекс готовности к искусственному интеллекту рассчитывается на основе трех основных критериев: управление, технологии, данные и инфраструктура, и включает в себя 10 показателей.



Согласно подробным статистическим данным, Индекс готовности Монголии к ИИ в последние годы постоянно растет. Однако отсутствие "дальновидности" (рейтинг равен 0) является фактором, сдерживающим рост рейтинга.



Поэтому Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии при поддержке Программы развития ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ с использованием официальной методологии Oxford Insight. В то же время началась работа по определению видения Монголии в области искусственного интеллекта с использованием методологии форсайт-исследований, разработанной Хьюстонским университетом. Важность этой методологии заключается в том, что она направлена на улучшение процесса прогнозирования за счет расширения коллективного участия, разработки сценариев и анализа результатов.



В соответствии с методологией, мнения и критические замечания по текущему состоянию приложений искусственного интеллекта открыто собираются от ученых, исследователей и представителей частного сектора. В результате этих усилий Монголия официально представит международному сообществу "Национальную стратегию в области искусственного интеллекта" в феврале 2025 года.



По прогнозам, в ближайшем будущем искусственный интеллект окажет глубокое влияние на мировую экономику, и правительства сосредоточены на обеспечении своей готовности использовать искусственный интеллект для снижения потенциальных рисков, связанных с этой технологией, получения конкурентных преимуществ во многих областях, таких как торговля, промышленность и безопасность, а также защиты прав и свобод своих граждан.



Батцэцэг.Г