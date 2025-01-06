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FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и Трампа
23:44 07.01.2025

"Срочно отреагировать": в Европе испугались России и Трампа

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США под руководством будущего президента Дональда Трампа и Россия якобы представляют для Европы серьезную угрозу в сфере безопасности, утверждает британская газета Financial Times.

По мнению автора статьи, "кризис безопасности" в Европе в 2025 году может быть спровоцирован двумя вещами: якобы угрозой европейским странам со стороны России и "растущим безразличием со стороны Америки Дональда Трампа".

"Европейские страны должны срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию наращиванием собственной обороны", - говорится в материале.

Как сообщает газета, чтобы компенсировать нехватку средств в оборонном бюджете НАТО, если Трамп решит сократить финансирование альянса, странам Европы придется увеличить расходы до 4,5 процента ВВП вместо предполагаемого показателя в три процента, основанного на предположении, что избранный президент США все же сохранит свои обязательства перед НАТО.

Также указывается, что Германия - ведущая экономика Европы - должна увеличить расходы на оборону, несмотря на опасения соседних стран по этому поводу.

"Даже спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны некоторые соседи Германии, особенно Польша и Франция, будут озабочены из-за перевооружения Германии. Но в интересах собственной безопасности они должны смириться с этим", -заявляет автор статьи.

Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, избранный президент намерен требовать от государств - членов организации увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП.

В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Источник - РИА Новости
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