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В Приднестровье – самый крупный кризис после военного 1992 года. Республика замерзает, но не сдается
00:01 08.01.2025

Софья Русу. 07.01.2025

Энергетический кризис в Приднестровье, оставшемся с 1 января без газа, усугубляется. С сегодняшнего дня длительность веерных отключений электричества достигла уже восьми часов в сутки – свет пропадет дважды на четыре часа: с 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00.

Республика потребляет больше электричества, чем производят две ее электростанции – перешедшая на уголь Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС. Электросети не справляются с резко выросшей нагрузкой (количество используемых электроприборов возросло на 48 тысяч единиц), энергетики работают в экстремальных условиях.

Жителей Приднестровья также предупредили о возможных перебоях с водоснабжением, которые могут происходить из-за веерных отключений электроэнергии, людей просят иметь запас воды.

До 20 января продлены школьные каникулы – заниматься дистанционно, как планировалось ранее, при длительных отключениях света не получится, а отопления в школах нет. С 8 января дежурные детсады Тирасполя перейдут на сокращенный график работы – дети смогут находиться там до 14:00.

Президент ПМР Вадим Красносельский, комментируя причины отключений, сообщил, что ГРЭС способна вырабатывать 150 мегаватт, а Приднестровье сейчас потребляет на треть больше.

"Если такая ситуация продолжится, станция может перейти в аварийный режим, могут быть технологические неисправности, даже пожар, тогда мы вообще останемся без электроэнергии. И тогда наступит очень плохой сценарий. Поэтому без веерных отключений – никак. Чтобы мы потребляли столько электроэнергии, сколько производится", – объяснил он.

Президент сделал также несколько заявлений по ситуации вокруг кризиса. Он, в частности, назвал ложью сообщения о том, что Молдова якобы предлагала помочь, а Приднестровье якобы отказалось. (Как сообщали ранее представители правящей команды Молдовы, вся "помощь" могла бы состоять в том, что Кишинев просто доставит газ, купленный приднестровской стороной, на левый берег).

"Никаких предложений о помощи со стороны Молдовы либо других государств не поступало, – сказал Красносельский. – Более того, мы неоднократно к Молдове обращались за помощью. Чтобы они не блокировали экспорт-импорт, чтобы открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границе месяцами наши товары, завозили медикаменты и так далее. Хоть раз Молдова помогла? Нет!".

Глава Приднестровья добавил в беспросветную ситуацию каплю оптимизма. Он сообщил, что идет поиск разрешения кризиса "теми, кто реально может подействовать на ситуацию".

"Все это закончится. Однозначно. У меня даже сомнений нет. Но для этого необходимо время", – заявил Вадим Красносельский в своем обращении к жителям Приднестровья.

Вскоре кризис прокомментировало посольство России в Молдове. Дипмиссия напомнила, что основной причиной тяжелой ситуации является "намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с Газпромом".

"Провластные СМИ в Кишиневе и Киеве цинично пытаются переложить ответственность за энергокризис на нашу страну. Распространяют лживые и манипулятивные утверждения о том, что "Москва бросила Тирасполь". Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России. Более того, при попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые "горячие головы" предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа", – говорится в заявлении российского посольства.

Дипмиссия еще раз сказала о том, что уже прозвучало недавно из уст советника посольства Александра Андреева в Тирасполе: Россия не оставит Приднестровье в беде.

"С уверенностью констатируем – ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной. Ни у кого не должно остаться сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет", – подчеркнули в посольстве России в РМ.

После того, как посольство РФ обвинило Молдову, Украину и коллективный Запад в ситуации в Приднестровье, посла России в Молдове Олега Озерова вызвали в МИД РМ.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов считает, что Россия права.

"Властям РМ хорошо бы заплатить Газпрому долг в 709 миллионов долларов. А то некрасиво кидать партнеров в стиле лихих 90-х. Приднестровье выстоит!" – написал Сафонов в своем блоге.

По-разному реагируют на кризис рядовые приднестровцы. Кто-то держится спокойно, кто-то высказывает возмущение в соцсетях.

"А почему вообще нужны эти отключения, что, нет мазута в Приднестровье и негде купить? – задает вопросы председатель дубоссарской общественной организации "Медики за экологию" Елена Степанова. – Зачем людей мучаете своими отключениями? Что за бардак? Промышленные предприятия не работают, людей много меньше 500 тысяч, и нет возможности обеспечить хотя бы электроэнергией? Почему люди должны замерзать, а дети не ходить в школу и садики? Что-то наши власти мудрят".

"ПМР не может самостоятельно заключить контракт на поставку газа из-за отсутствия лицензии, которую нам не выдает Молдова. МГРЭС – российское предприятие, работает только на донбасском угле, который получить из-за украинской власти невозможно. Какие вы еще видите решения?" – отвечает ей блогер Оксана Синицына.

О Приднестровье пишут и молдавские лидеры общественного мнения, побывавшие здесь в эти тяжелые дни. Пишут разное. Например, известный кишиневский журналист Владимир Соловьев, понаблюдав за отключениями света и пообщавшись с некими "довольно известными жителями Тирасполя с богатой политической биографией", предположил, что приднестровская власть и сама приднестровская государственность вследствие энергокризиса "могут буквально рассыпаться за считаные дни". Он даже провел аналогию с Сирией.

А политолог Александр Кориненко, приезжавший в Приднестровье в гости, увидел другое. Побеседовав с простыми людьми, он назвал ситуацию на левом берегу энергогеноцидом. Политолог пишет, что энергокризис "отдалил ПМР и Молдову еще больше", что "никто просить милостыню у Кишинева не собирается" и что именно Кишинев "считают тут главными виновником энергогеноцида".

"На левом берегу это не первый кризис, и все уверены, что переживут и этот. Тем, кто злорадствует, можно сказать одно: с вами не хотят жить в одной стране, вы только раздражаете. Регион выйдет из кризиса, а у вас мозгов не прибавится. Практически у всех есть родственники и друзья на правом берегу – помогают, привезли плитки, горелки, медикаменты (то, с чем сейчас в Приднестровье напряженка). Человеческие отношения никто не отменял", – делится впечатлениями Александр Кориненко.

Он подчеркивает, что "говорящие головы в Кишиневе абсолютно не понимают ситуацию и позицию тех, кто оказался в такой сложной ситуации".

Политолог Анатолий Дирун считает, что и Тирасполь, и Кишинев – заложники большой геополитической игры между Москвой и коллективным Западом. Эксперт говорит, что с 1992 года, когда на берегах Днестра полыхал вооруженный конфликт, нынешний кризис – самый острый по своему потенциалу и возможностям негативного развития.

"Пока никто не говорит, что будет после 20 января, когда в Приднестровье иссякнут последние запасы газа. Что дальше? Ответ на этот вопрос является сегодня ключевым, потому что должна быть надежда. В решение вопроса может внести свой вклад Киев, который заинтересован в сохранении социальной стабильности в Молдове. Киев имеет запасы газа, может технически доставить газ на Молдавскую ГРЭС. Это делается за несколько часов с условием, что Молдавская ГРЭС вырабатывает электроэнергию для Молдовы и для Приднестровья. Ожидать, что эта подача газа не будет сопровождаться политическими условиями, было бы наивно, но думаю, что по мере нарастания кризисной ситуации будет расти понимание, что надо избежать гуманитарного аспекта этой катастрофы. Что касается Москвы, то тут может быть вмешательство в ситуацию в самый последний момент. Тут никто не знает, насколько запланировано это терпение, насколько этот кризис будет управляться – как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя. Ставки стороны подняли, люди страдают, но таковы издержки большой политической игры", – отмечает политолог.

Между тем Приднестровье встретило Рождество. В православных храмах, хоть там и холодно, прошли праздничные богослужения, в Сочельник люди ходили в гости друг к другу с колядками. У церквей в Тирасполе, Бендерах, Днестровске, Дубоссарах и Рыбнице развернули полевые кухни.

Приднестровье как никогда радуется солнцу и теплой зиме: в республике сегодня плюс десять.

Источник - Politnavigator
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736283660


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