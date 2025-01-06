|ВС РФ вышли к последнему готовому рубежу обороны ВСУ западнее Покровска
00:05 08.01.2025
– итоговая сводка Readovka за 7 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 января в разрезе СВО. Русские войска успешно проминают оборону ВСУ по флангам городов-сателлитов Покровска и Мирнограда. Украинская пропаганда, как и ожидалось, отказалась признавать утрату Курахово – включилась старая схема многозначных словесных формул.
Оборона поддается
Русские войска на Покровском направлении добились новых успехов в операции по охвату городов-сателлитов Покровска и Мирнограда. На западном фасе подразделения ВС РФ полностью выбили украинские силы из села Песчаное и ворвались на окраины Зверево. Передовым штурмовым подразделениям также удалось сблизиться с селом Котлино и завязать бои за укрепления противника, выстроенные по южной границе села. Овладение ими автоматически означает, что ВСУ промежуточную задачу провалили. А именно – не сумели обеспечить сохранение дистанции с ВС РФ и устойчивость обороны. В данном случае – последнего пригодного рубежа, который прикрывает все логистические артерии, идущие в Покровск из Павлограда и Васильковки. За селами Удачное и Котлино только поля и посадки. А при превосходстве русских войск в средствах поражения и в артиллерии полевые укрепления ВСУ свои функции без соизмеримой поддержки выполнять просто не могут. Артиллерия планомерно выкорчует все очаги сопротивления и облегчит работу штурмовым подразделениям. Да и есть ли полевые укрепления у противника за Котлино и селом Удачное?
На восточном фасе охвата городов-сателлитов у ВС РФ еще более заметные успехи. Села Елизаветовка и Воздвиженка полностью зачищены от противника. Наступление пошло далее в сторону трассы, соединяющей Мирноград и Константиновку. Русские войска также вступили в бой за село Барановка. Как и предполагалось, 111-я бригада ТрО не смогла ничего предпринять и просто откатывается из-под удара. У этой украинской части не просто нет возможностей контратаковать – подразделение не может держать фронт. А единственная сила, которая помогла бы, в виде 151-й механизированной бригады ВСУ плотно скована боями севернее Гродовки. Подразделения НГУ при поддержке 151-й ОМБр пытаются сдержать русские войска в районе Миролюбовки и не допустить выхода ВС РФ к селу Новоэкономическое. Ввиду этого 111-я бригада ТрО просто предоставлена самой себе. Учитывая, что севернее Воздвиженки у противника не заслон, а скорее "ширма" в виде указанной бригады территориальной обороны, у ВСУ минимум шансов сохранить за собой трассу от Константиновки. Более того, постепенное обескровливание этой "ширмы" в конечном счете может привести к тому, что именно через этот фронтовой сектор ВС РФ выйдут на оперативный простор.
Заработала старая схема
Полная утрата Курахово украинскими войсками вынудила пресс-службу оперативной группировки ВСУ "Хортица", которая удерживала бывший Кураховский оборонительный район, "изобретать что-то и очень быстро".
"Есть информация про городские бои в самом городе. В городе продолжается оборона, она жесткая, она идет в западной части города, но наши подразделения все еще находятся там и ведут бой. Поэтому о полном контроле россиян над городом речь не идет", – сказал представитель ОГ "Хортица" Трегубов.
Разумеется, как и предполагалось, украинские подразделения, что до Нового года, что в первые дни наступившего 2025, удерживали завод металлоконструкций только ради возможности пресс-службы заявить нечто подобное. Но с утратой и последнего формального повода говорить, что "Курахово еще не все", противник не собирается признавать очевидное и продолжает играть в игру "фортеця", которую он придумал еще во время боев за Бахмут.
Нетрудно понять причины, почему высшее военное командование Украины было заинтересовано в закрытии и свернуло собственный же OSINT-проект Deep State. Даже ангажированные "патриоты Зеленского" выдавали информацию, которая была для ГШ ВСУ как нож по стеклу. А с прекращением работы украинских осинтеров на поле выходят более пригодные к актуальным реалиям и безопасные для Киева "мастера слова", такие как спикер Трегубов.
Вчера, 6 января, главным событием дня стало приближение ВС РФ с юга к Судже на дистанцию в 2 км.