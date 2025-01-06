ВС РФ вышли к последнему готовому рубежу обороны ВСУ западнее Покровска

00:05 08.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 7 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 января в разрезе СВО. Русские войска успешно проминают оборону ВСУ по флангам городов-сателлитов Покровска и Мирнограда. Украинская пропаганда, как и ожидалось, отказалась признавать утрату Курахово – включилась старая схема многозначных словесных формул.



Оборона поддается



