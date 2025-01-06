Председатель парламента Грузии посоветовал Франции провести новые выборы

00:10 08.01.2025

Председатель парламента Грузии посоветовал Франции провести новые выборы для выхода из политического кризиса.



"Я не хотел бы вмешиваться в дела Франции, но с учетом того, что 61% французов желают отставки Макрона, а 50% хотят роспуска Нацсобрания – новые выборы могут стать хорошим выходом из политического кризиса", - написал Шалва Папуашвили.



Так он ответил Макрону на обвинение во вмешательстве РФ в прошедшие в Грузии парламентские выборы.



"Грузинский народ четко выразил свою волю 26 октября. Пусть все проявят уважение и почтение к воле народа Грузии", - подчеркнул он.



