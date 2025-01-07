Вооруженные Силы РФ лишили Британию доступа к самым большим залежам лития в Европе

00:19 08.01.2025 Алексей Иванов

7 января 2025



На днях Армия России освободила населенный пункт Шевченко на территории Донецкой Народной Республики.



В окрестностях поселка находится крупнейшее в Европе Шевченковское литиевое месторождение (13,8 млн тонн литиевых руд), открытое в 1982 году. Соответственно, оно перешло под контроль РФ.



По оценкам специалистов, потребность мировой экономики в дефицитном литии вырастет к 2050 году в 80 раз. Ну как же, "металл будущего", "белое золото" или "белая нефть", одна из главных составляющих литий-ионных аккумуляторных ячеек.



То, что англосаксы пытаются обеспечить себе доступ к огромным донбасскому месторождению лития, ранее констатировало китайское издание Global Times (англоязычная версия ежедневной газеты "Хуаньцю шибао" - структурного подразделения главной китайской газеты, официального печатного органа ЦК КПК "Жэньминь жибао").



Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард, подсчитав, что запасов Шевченковского месторождения хватит на все нужды ЕС до 2050 года, требовал от Киева не допустить перехода запасов лития под контроль Москвы. Известный немецкий телеведущий Маркус Ланц в эфире телеканала ZDF осенью фактически призвал Берлин ввести войска на Донбасс, чтобы Россия не завладела запасами лития, "в котором мы остро нуждаемся здесь, в этой стране"; с ним согласился депутат бундестага, один из лидеров "Зеленых" Антон Хофрайтер. Поздно, уродцы.



"Теперь русский литий из Шевченковского месторождения будет работать на нашу экономику. Литий - стратегический металл, который используется в производстве батарей для электроавтомобилей и электронных устройств. Крупнейшие месторождения лития в Европе расположены в России, Сербии и на Украине. Китайцы свой литий продавать европейцам не будут. Он им нужен самим. Русский литий для Европы недоступен. А бывший украинский литий теперь тоже стал русским. Бывшая УССР уверенно теряет полезные ископаемые. На очереди единственная на Украине шахта, где добывают коксующийся уголь в Покровске (Красноармейске)", - рассказал 4 января журналист Сергей Мардан.



"Шевченковское литиевое месторождение было открыто в 1982 году Ростовской геологической партией. Запасы его составляют 13.8 млн. тонн литиевых руд, что делает месторождение одним из самых крупных в Евразии. Кроме того, на территории Украины есть еще два места добычи Li2O - Полоховское и Добринское месторождения, правда, они не столь богатые, чем то, которое отныне становится собственностью России. Литий является стратегически важным металлом, без которого трудно себе представить производство современных батарей и электромобилей, ведь из этого металла в основном состоят литий-ионные аккумуляторные ячейки. С учетом того, как Евросоюз ратует за "зеленый переход" и ставит своей целью запретить продажу автомобилей, использующих традиционные виды топлива с 2035 года, и перейти на машины на "чистой энергии", без доступа к крупным и дешевым запасам лития реализовать эти планы Брюсселю не удастся. Похожие намерения имеют и другие западные игроки - США, Канада, Австралия, очень нуждается в литии и Китай. Поэтому литиевых руд стало не хватать. Новые месторождения открыты в Афганистане, Иране и Индии, но для европейцев они не подходят - и логистика сложная, и политические нюансы есть. В Старом свете, помимо трех украинских, есть еще только одно крупное месторождение - в Сербии. Но его запасов для амбициозных планов Брюсселя недостаточно. Вся надежда была на Украину, о чем на Западе недвусмысленно заявляли. [...] Вскоре под контроль РФ перейдет Покровская шахта и обогатительная фабрика с единственным на Украине месторождением коксующегося угля - без него металлургическая промышленность "страны 404" не сможет функционировать. Словом, после потери таких ресурсов ценность "незалежной" для Запада значительно снижается. Что касается Шевченковского месторождения, то интерес к нему уже проявляет российская уранодобывающая компания "Атомредметзолото", которая уже получила лицензии от властей ДНР на добычу литиевых руд. Конечно, в России уже имеются весьма немалые запасы лития (Колмозерское месторождение в Мурманской области, Ковыктинское в Иркутской, Завитинское в Забайкальском крае), но лишним этот металл не бывает. Дело за малым - отодвинуть линию фронта подальше от Шевченко. И добычу можно возобновлять", - уточнил в интервью FederalCity политолог Вадим Максимов.



"Отметим, что в районе Курахово есть два населенных пункта с названием Шевченко - один в Великоновоселковской сельской общине, а второй - в Комарской, причем последний, как ни странно, находится намного ближе к Великой Новоселке. Житомирская ципсота пытается посеять зерно сомнения, пользуясь странностями украинской картографии, в которой, как шутят сами щирые граждане, без поллитра горилки не разберешься. Тем не менее в статье ученых Днепровского (Днепропетровского по-нашему) университета Ложкова и др. четко сказано, что месторождение, к тому же очень компактное, расположено именно в Великоновоселковском районе Донецкой области, на восточной окраине поселка Шевченко. [...] После потери Шевченко сразу несколько говорунов незалежной "авторитетно" заявили, что-де "москалям досталась фигня", поскольку "месторождение классифицируется как имеющее очень сложное геологическое строение" и, вообще, "запасы литиевой руды классифицируются как потенциально коммерческие запасы, разработка которых требует дальнейшей оценки". Оказывается, такую оценку дали американские эксперты, которые никогда здесь не были, но цену сбивать на "папуасские" месторождения очень даже умеют. Админ 79-й ОДШбр ВСУ, вовремя сбежавший вместе с комбригом из Кураховской "мясорубки", признал, что крупнейшее месторождение лития "потеряно". И тут же похвастался, что "Зеля пообещал украинский литий дружку Трампа", теперь "американцы точно впишутся, потому что Илону Маску очень нужен литий для его электромобилей". Вообще-то просроченный Зеленский готов отдать янки все, что есть в незалежной. В конце концов, никто из западных инвесторов ничего в "404-й" добывать не будет, пока ситуация окончательно не устаканится. [...] Потерю литиевого Шевченко признал и популярный у бандеровцев обзорщик Богдан Мирошников", - пишет в "Свободной прессе" публицист Радомир Маркуш.



Политолог Юрий Баранчик позавчера утверждал, что "российские СМИ, которые 3 января начали писать со ссылкой на Б. Рожина, что месторождение уже взято, ошиблись, т.к. освободили одно Шевченко, а до того Шевченко, где и находится месторождение лития, еще осталось 6-8 километров".



Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в тот же день в интервью РИА Новости: "Режим Зеленского фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ".



А 6 января Рогов заявил о провале планов Великобритании по добыче лития на Донбассе: "Киевский режим около года назад за смешные деньги полностью передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам. Его разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу. Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться".



12.01.2024, действительно, подписание тогдашним британским премьером Риши Сунаком и наркофюрером Владимиром Зеленским (как и любой торчок, готовым распродать все и вся) "двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" удивительным образом "совпало" с передачей Западу настоящего стратегического ресурса - месторождений лития, включая Шевченковское. Австралийская горнодобывающая компания European Lithium, которой владеет британский гражданин Тони Сейдж, закрыла сделку по приобретению компании ООО "Европейский литий. Украина" (бывш. ООО "Петро-Консалтинг", названное в честь экс-главаря киевской хунты Петра Порошенко) с литиевыми лицензиями на Украине. Порядка 10% общемировых запасов. За сущий бесценок, то бишь 184 млн евро. "Просто даром. Нет, кто знает, может за кулисами сделки фигурировали и другие суммы, передаваемые из рук в руки (и наверняка так оно и было, учитывая, что речь идет про Украину и ее нынешние власти), но мы со свечкой за шторой не стояли. И Сунак приехал в Киев по какому-то случайном совпадению именно на день закрытия сделки. Интересно же тут другое - чем и как будет оправдывать Зеленский свои действия и решения, когда с него спросят за то, как он за гроши распродавал Украину. Если, конечно, будет еще с кого спрашивать. А тут ведь попахивает для пана Зеленского ни больше, ни меньше, а государственной изменой. А за украинский литий, ставшим британско-австралийским, думаю, не стоит беспокоиться. Он станет обычным российским, когда месторождения национализируют после освобождения этой территории. Ведь не стоит забывать, что ДНР - это территория Российской Федерации. И все сделки, которые проводят Киев и его зарубежные партнеры являются юридически ничтожными. Похоже, на Западе еще и инвестировать разучились. С Зеленским сейчас даже на одном поле присаживаться - не самый лучший, и даже просто не хороший вариант. "Не в ту дверь" зашел мистер Сейдж, как сейчас стало модно выражаться. Ой, не в ту", - указывал год назад политобозреватель "КП" Александр Гришин.



Как Гришин и другие комментаторы предрекали, так и случилось. И случилось бы неминуемо. Мы возвращаем наши земли вкупе с нашими природными богатствами. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736284740





Новости Казахстана

- Годовая инфляция 2024 года

- Кадровые перестановки

- В МИД Казахстана обсудили вопросы сотрудничества с Тюркским инвестиционным фондом

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета РК

- Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56-м году жизни

- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2024 году

- Рабочий график главы государства

- Касым-Жомарт Токаев: "Цель – укрепить экономику и суверенитет"

- Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений Главы государства

