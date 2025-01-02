Глава ГКНБ Ташиев ставит цели: радикальные заявления и намек на президентство в Кыргызстане

00:40 08.01.2025

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев в своем прямом эфире в социальных сетях выступил с рядом громких заявлений, которые, по сути, являются программой радикальных изменений в стране. Его заявления, охватывающие борьбу с коррупцией и ОПГ, отношение к спорту и праздникам, а также его манера общения с народом, явно говорят о его президентских амбициях, несмотря на недавнее заявление о том, что он не будет баллотироваться.



Бескомпромиссная борьба с коррупцией и ОПГ



Ташиев заявил о намерении полностью искоренить коррупцию в Кыргызстане в 2025-2026 годах. Он подчеркнул, что вступили в силу жесткие законы и предупредил всех госслужащих о неотвратимости наказания. Кроме того, Ташиев заявил, что ОПГ в Кыргызстане больше нет, что является крайне смелым заявлением, учитывая, что ранее борьба с организованной преступностью не раз сталкивалась с серьезными трудностями. Эти заявления звучат как обещание тотальной чистки рядов, как в государственных структурах, так и в криминальном мире.



