|Глава ГКНБ Ташиев ставит цели: радикальные заявления и намек на президентство в Кыргызстане
00:40 08.01.2025
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев в своем прямом эфире в социальных сетях выступил с рядом громких заявлений, которые, по сути, являются программой радикальных изменений в стране. Его заявления, охватывающие борьбу с коррупцией и ОПГ, отношение к спорту и праздникам, а также его манера общения с народом, явно говорят о его президентских амбициях, несмотря на недавнее заявление о том, что он не будет баллотироваться.
Бескомпромиссная борьба с коррупцией и ОПГ
Ташиев заявил о намерении полностью искоренить коррупцию в Кыргызстане в 2025-2026 годах. Он подчеркнул, что вступили в силу жесткие законы и предупредил всех госслужащих о неотвратимости наказания. Кроме того, Ташиев заявил, что ОПГ в Кыргызстане больше нет, что является крайне смелым заявлением, учитывая, что ранее борьба с организованной преступностью не раз сталкивалась с серьезными трудностями. Эти заявления звучат как обещание тотальной чистки рядов, как в государственных структурах, так и в криминальном мире.
Предостережения и призывы к справедливости
Ташиев также обратился к правоохранительным органам с предостережением о недопустимости подстав и преследований невиновных. Он заявил, что "такие результаты нам не нужны", что можно трактовать как стремление к справедливости в применении законов. Это заявление можно расценить как призыв к пересмотру методов борьбы с преступностью и к соблюдению законности в действиях силовых структур.
Спорт и досуг: смена приоритетов
Глава ГКНБ высказался и по поводу организации досуга. Он призвал прекратить проведение боев без правил в Кыргызстане, считая их неправильным примером для молодежи и видом драки, приводящим к инвалидности. Ташиев акцентировал внимание на необходимости развития образования и науки, а также призвал спортсменов переходить в олимпийские виды спорта. Это говорит о том, что государство, по мнению Ташиева, должно способствовать интеллектуальному и физическому развитию молодежи, отдавая предпочтение более безопасным и полезным для здоровья видам спорта.
Ограничение празднеств и корпоративов
Ташиев также высказался за ограничение бюджетных трат на праздники и корпоративы. Он предложил прекратить практику запускать салюты на Новый год (особенно госорганам), а также отменить корпоративы в госучреждениях, на которые уходят огромные средства. По его мнению, госслужащие должны быть примером скромности и рационального использования бюджетных средств.
Критика излишнего внимания к чиновникам
Ташиев также отметил, что поздравления от всех министров, акимов и других чиновников излишни. По его мнению, достаточно поздравлений президента, главы кабмина и спикера. Это заявление говорит о стремлении к упрощению бюрократических процедур и экономии средств на ненужных формальностях.
Подготовка к президентству?
Несмотря на недавние заявления об отказе от президентских амбиций, подобного рода программные выступления Ташиева в прямой трансляции в соцсетях говорят об обратном. Такой формат общения, без участия пресс-служб, должен продемонстрировать его стремление к прямому диалогу с народом и создать образ "народного лидера". По сути, он выстраивает свой образ как решительного, справедливого и заботящегося о будущем страны политика. Все его заявления, сделанные в прямом эфире, больше напоминают предвыборную программу, чем обычное выступление главы ГКНБ.
Заявления Камчыбека Ташиева являются важным сигналом о его политических амбициях и о тех радикальных изменениях, которые он намерен провести в стране. Его бескомпромиссная борьба с коррупцией и ОПГ, призывы к справедливости, изменению приоритетов в спорте и ограничению празднеств, явно указывают на его намерение занять лидирующую позицию в Кыргызстане. Его действия говорят о подготовке к возможной президентской гонке, даже если он пока это и отрицает.
02.01.2025