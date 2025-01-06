Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия

00:45 08.01.2025

Трамп решил перекроить карту мира



Дональд Трамп на пресс-конференции подтвердил свое намерение вернуть контроль над Панамским каналом, приобрести у Дании Гренландию и сделать Канаду еще одним штатом США. По его словам, это необходимо для экономической безопасности государства. Трамп не исключил, что ради достижения этой цели пойдет на военное или экономическое принуждение. Так, он пообещал ввести против Дании пошлины, если она откажется продать Гренландию.



Трамп также мечтает переименовать Мексиканский залив в Американский. "Он охватывает большую территорию, - сказал избранный президент о заливе. - Американский залив... Какое красивое название".



