|Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия
00:45 08.01.2025
Трамп решил перекроить карту мира
Дональд Трамп на пресс-конференции подтвердил свое намерение вернуть контроль над Панамским каналом, приобрести у Дании Гренландию и сделать Канаду еще одним штатом США. По его словам, это необходимо для экономической безопасности государства. Трамп не исключил, что ради достижения этой цели пойдет на военное или экономическое принуждение. Так, он пообещал ввести против Дании пошлины, если она откажется продать Гренландию.
Трамп также мечтает переименовать Мексиканский залив в Американский. "Он охватывает большую территорию, - сказал избранный президент о заливе. - Американский залив... Какое красивое название".
Трамп подчеркнул, что страны НАТО прибедняются, будто не могут позволить себе увеличить оборонные расходы. По его словам, члены альянса должны тратить на оборону пять процентов ВВП, а никак не два, как сейчас. "Я думаю, что в НАТО должны быть пять процентов, - сказал он. - Они все могут себе это позволить".
Напомним, что Второе президентство 47-го президента США Дональда Трампа начнется только 20 января 2025 года после принятия присяги на инаугурации.