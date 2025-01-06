 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.01.2025
01:22  Борьба за рынки: как будет развиваться энергетический сектор в 2025 году
00:45  Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия
00:19  Вооруженные Силы РФ лишили Британию доступа к самым большим залежам лития в Европе
00:10  Председатель парламента Грузии посоветовал Франции провести новые выборы
00:05  ВС РФ вышли к последнему готовому рубежу обороны ВСУ западнее Покровска
Вторник, 07.01.2025
23:44  FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и Трампа
23:35  ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ

23:04  Российский газ буксует на пути к Китаю: Пекин требует скидок и доступа к запасам
22:24  И Европа, и Азия: как отметили Рождество в странах Ближнего зарубежья (видео)
22:19  Китай продолжает покупать золото второй месяц подряд
22:15  В Душанбе открылся "Торговый дом Узбекистана", специализирующийся на строительных материалах
21:45  Штрафы: что изменилось и что ждет водителей Казахстана в 2025 году
21:41  Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения
21:35  Вузы в России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
21:20  Japan Times: к 2720 году во всей Японии останется один ребенок до 14 лет
21:16  Бербочий феминизм. Как мифические женские чары уничтожают дипломатию
21:12  МВД Венесуэлы отчиталось о пойманных иностранных диверсантах
18:28  Игра с гигантами. Иран готовится к восстановлению силы и влияния
16:53  Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства, - Валентин Катасонов
16:36  Франция. Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
16:13  Катар не планирует поставлять газ в Европу через Сирию и Турцию
16:00  Под флагом НАТО. Как теперь Британия готовится воевать с Россией в Арктике, - The Sun
15:42  Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки: кто лишился постов, а кто получил новое кресло?
14:01  Обращение Службы безопасности дорожного движения Ташкента к жителям
13:43  Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 8 января проведут встречу на стыке границ трех стран
13:40  Узбекистан впервые с июля 2024 увеличил свои золотые запасы
13:29  Король Дании срочно изменил герб страны, опасаясь слов Трампа о присоединении Гренландии к США
13:02  Глава Минфина США пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь РФ
12:55  Сеть образовательных учреждений Кыргызстана перейдет под управление турецкого фонда "Маариф"
12:48  Почему таджикский, а не пашто является государственным языком Афганистана?
12:45  Кыргызстан. Экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева выпустили из СИЗО
12:42  Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев получил руководящий пост в Минобороны Сирии
12:40  В ночь на 7 января в Тибете на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1
02:48  "Узбекские железные дороги" объявили о повышении цен с 1 февраля
02:21  Долларовая система: самая мощная в мире машина по формированию неравенства
01:42  Победу России в Северной войне увековечит в Петербурге триумфальный столп высотой 82 метра с фигурой Петра I
01:20  Самые ожидаемые выборы 2025 года: Украина, Германия, Канада, Молдавия, Польша
01:10  Хуситы атаковали американский авианосец Truman в момент подготовки к удару по Йемену
00:54  Индонезия стала полноправным членом БРИКС
00:44  Как англосаксы уничтожают Европу бывшей Украиной
Понедельник, 06.01.2025
22:38  2025 год: грядет ИИ – атомная мировая революция
22:10  Кыргызстан. Итоги 2024: Громкие экономические задержания прошедшего года
21:41  Рождество Христово в 2025 году: когда отмечают, история и традиции
21:35  ВС РФ остановили наступление врага в Курской области и приблизились к Судже на 2 км
18:33  Профессор Катасонов: Нынешним министрам не мешает курс "экономики Сталина" пройти
17:54  В Китае выявлен метапневмовирус. Он уже пришел в Центральную Азию, а в Таджикистан?
17:51  Минздрав Узбекистана опроверг наплыв пациентов с метапневмовирусом в Республиканском центре педиатрии
17:48  Казахстан. Может ли метапневмовирус стать "вторым ковидом" ?
17:29  Почему Трамп не положит конец украинскому конфликту: Россия одерживает верх
15:44  Интерпретация теста IQ в мире: В Африке люди с высоким IQ работают и не интересуются тестами, что нельзя сказать про Азию
14:53  Таджикистанцы впервые остались без традиционного поздравления президента
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия
00:45 08.01.2025

Трамп решил перекроить карту мира

Дональд Трамп на пресс-конференции подтвердил свое намерение вернуть контроль над Панамским каналом, приобрести у Дании Гренландию и сделать Канаду еще одним штатом США. По его словам, это необходимо для экономической безопасности государства. Трамп не исключил, что ради достижения этой цели пойдет на военное или экономическое принуждение. Так, он пообещал ввести против Дании пошлины, если она откажется продать Гренландию.

Трамп также мечтает переименовать Мексиканский залив в Американский. "Он охватывает большую территорию, - сказал избранный президент о заливе. - Американский залив... Какое красивое название".



Трамп подчеркнул, что страны НАТО прибедняются, будто не могут позволить себе увеличить оборонные расходы. По его словам, члены альянса должны тратить на оборону пять процентов ВВП, а никак не два, как сейчас. "Я думаю, что в НАТО должны быть пять процентов, - сказал он. - Они все могут себе это позволить".

Напомним, что Второе президентство 47-го президента США Дональда Трампа начнется только 20 января 2025 года после принятия присяги на инаугурации.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736286300


Новости Казахстана
- Годовая инфляция 2024 года
- Кадровые перестановки
- В МИД Казахстана обсудили вопросы сотрудничества с Тюркским инвестиционным фондом
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета РК
- Редактор сайта ЦентрАзия Виталий Хлюпин скончался на 56-м году жизни
- О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2024 году
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев: "Цель – укрепить экономику и суверенитет"
- Олжас Бектенов: Правительство примет все необходимые меры по исполнению поручений Главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  