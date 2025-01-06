Борьба за рынки: как будет развиваться энергетический сектор в 2025 году

01:22 08.01.2025 Эксперты спрогнозировали рост поставок энергоносителей



Валентина Аверьянова



Энергетический сектор России в 2025 году продолжит развиваться в условиях геополитической неопределенности и колебаний на мировых рынках. Усиливающаяся конкуренция потребует от отечественных компаний внедрения новых технологий и оптимизации производственных процессов. Основным импортером российских энергоносителей останется Китай, убеждены эксперты. Прогноз развития рынков нефти, газа и угля - в материале "Известий".



Что будет с нефтью



В 2024 году мировой спрос на нефть был ослаблен, в основном из-за крупнейшего потребителя - Китая, где темпы экономического роста замедлились с 9% до 4–5% в год, обращает внимание доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Вторым значимым фактором ослабления спроса на нефть является переход на электромобильный транспорт, снижающий потребление топлива.



Между тем Международное энергетическое агентство ожидает увеличения спроса на 1,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, он составит 104,3 млн баррелей в сутки, указывает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.



Добыча ОПЕК+, по мнению эксперта, может увеличиться. В частности, нарастить ее на 300 тыс. баррелей в сутки с апреля 2025 года планируют Объединенные Арабские Эмираты. Однако общая ситуация будет зависеть от решения всего альянса.



В начале декабря 2024 года ОПЕК+ продлил добровольное сокращение нефтедобычи до 2026 года. Тем не менее даже с учетом этого фактора добыча нефти в странах альянса, а также не входящих в него государствах демонстрирует высокие уровни, отмечает Смирнов. В связи с этим и в 2025 году в мире будет наблюдаться переизбыток предложения нефти.



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Ситуация с возвращением к объемам добычи будет зависеть от геополитических факторов и количества нефти, поступающей на рынок, считает руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.



- Сценарий, при котором организация решит сократить добычу в 2025 году еще сильнее, также не стоит исключать из рассмотрения. В любом случае страны ОПЕК+ будут бороться за сохранение цены, комфортной для своих бюджетов, даже с возможной потерей доли на нефтяном рынке, - полагает эксперт.



Как изменятся цены на нефть



В целом ускорение спроса на нефть и стабильный прирост предложения приведут к тому, что в 2025 году мировые цены на топливо будут колебаться в узком диапазоне. Об этом свидетельствуют фьючерсы на нефть, заключаемые в последние месяцы, подчеркивает Евгений Смирнов.



- На мировом рынке нефти в 2025 году не стоит ожидать шоковой волатильности, он будет находиться в относительно стабильном состоянии, - прогнозирует Смирнов.



Однако нефтяные цены подвергаются давлению со стороны слабого китайского спроса и опасений по поводу увеличения добычи топлива, главным образом из Америки, а также перспективы более жестких санкций против Ирана, перечисляет Николай Переславский.



Стоимость нефти эталонных марок в этом году может снизиться, указывает Денис Астафьев. По прогнозу Управления энергетической информацией США, средняя цена нефти Brent будет находиться на уровне $73,58 за баррель. Минэнерго США ожидает снижения цены до $74 за баррель к концу 2025 года. Астафьев полагает, что значение нефти марки WTI, в свою очередь, будет находиться в районе $60.



С Urals ситуация будет немного сложнее, не исключает Николай Переславский. Страны "Большой семерки" стремятся ужесточить санкции против российской нефти. Рассматриваемые опции варьируются от полного запрета на поставки до снижения ценового потолка до $40 за баррель с текущих $60.



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Чтобы не потерять свои экспортные доходы, Россия будет стремиться к увеличению поставок в Китай и Индию. И эти поставки, как и ранее, будут происходить с ценовым дисконтом, допускает Смирнов.



При этом скидки на отечественную нефть существенно сократились с момента начала СВО. Сегодня они сведены к минимуму за счет использования теневого флота. Эта тенденция сохранится и далее, уверен Переславский. В 2025 году правительство России планирует снизить дисконт Urals к Brent для расчета налогов до $10 за баррель, предрекает Астафьев.



Перспективы развития газовой отрасли



Между тем поставки газа в 2025 году могут претерпеть значительные изменения, предполагает Денис Астафьев. "Газпром" не рассчитывает на продление контракта на транзит газа через Украину после 2024 года. Объем добычи газа в России в 2025 году, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, может составить 695,4 млрд куб. м.



Крупнейшими импортерами российского газа в 2025 году могут стать азиатские страны, особенно Китай, прогнозирует Астафьев. Поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" ожидаются на уровне 38 млрд куб. м.



Однако российский экспорт будет расти за счет прироста поставок не только в Китай, но и в Европу, допускает Евгений Смирнов. Сейчас экспорт в этом направлении активно увеличивается. Импорт российского газа в ЕС по итогам 2024 года будет на 15% больше уровня 2023 года.



- Тот факт, что газовый транзитный контракт с Украиной заканчивается, может привести к еще большему росту экспорта российского СПГ в Европу. Кроме того, вступающий в силу запрет на реэкспорт российского СПГ через страны Европы может привести к тому, что импорт непреднамеренно возрастет, - не исключает собеседник "Известий".



Несмотря на это, мировые рынки газа продолжат находиться в дефицитном состоянии. Последствия шока, связанного с прекращением российских поставок трубопроводного газа в Европу, будут все более ощутимы, полагает Смирнов.



- Эти сохраняющиеся инфраструктурные проблемы приведут к тому, что в 2025 году на мировых рынках газа предложение будет уступать спросу, - уверен эксперт.



Конкуренция за поставки СПГ в мире усилится, в том числе за счет таких факторов, как продолжающиеся конфликты, указывает он. В результате рынок окажется "бычьим", инвесторы продолжат играть на повышении цен.



Как будет развиваться угольная промышленность



Мировой рынок угля в 2025 году, скорее всего, останется самым стабильным из всех рынков энергетического сырья, считает Евгений Смирнов. Китай, на который приходится более 50% глобального потребления этого вида топлива, продолжает восстанавливать импорт. В том числе это достигается из-за продолжающегося роста спроса на электроэнергию.



- Именно потому, что электроэнергетика - основная отрасль, обеспечивающая рост глобального спроса на уголь, его потребление остается стабильным даже с учетом значительного развития альтернативной энергетики в мире. Глобальный спрос и мировые цены на уголь остаются низкими, из-за чего Россия сократит экспорт угля в 2025 году. Но это сокращение, скорее всего, будет незначительным и не превысит 10% от уровня 2024 года, - предполагает эксперт.



Минэнерго России, в свою очередь, рассчитывает, что поставки угля в Китай с 2025 года вернутся на уровень не менее 100 млн т в год. Экспорт угля из Кузбасса в восточном направлении ожидается на уровне 54,1 млн т.



Однако Китай - не очень удобный партнер для поставок энергетических и коксующихся углей, так как жесткий административный стиль управления экономикой направлен на минимизацию стоимости импорта без учета интересов экспортеров, разъясняет профессор кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Иван Петров.



- Решения китайских регуляторов ввести пошлины на импорт российского энергетического и коксующегося углей демонстрируют нулевую заинтересованность Китая в российском угле по действующим ценам, - полагает эксперт.



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Но это не является чем-то критичным. Более 100 стран используют в своем топливно-энергетическом балансе уголь, напоминает он.



- А Россия имеет потенциал поставки уникальных высококачественных углей. В этих условиях необходима диверсификация поставок с учетом действующих инструментов поддержки экспорта, в том числе продукции углехимии, посредством газификации углей, - обращает внимание собеседник "Известий".



В случае восстановления схемы вывоза угля на Восток по соглашениям с регионами, проведения переговоров о скидках на перевозку в северо-западном и южном направлениях с компенсацией выпадающих доходов РЖД, а также обеспечения ценового регулирования перевалки грузов в портах угольная промышленность сможет восстановить свой экспортный потенциал и за счет этого повысить инвестиционную привлекательность, допускает Петров. В этой ситуации остается надеяться на договороспособность заинтересованных представителей региональных и отраслевых органов власти.



Преодоление проблем отрасли, наблюдавшихся в минувшем году, будет зависеть от глобального экономического восстановления и политики в области климата, убежден Денис Астафьев. Не последнюю роль в этом сыграет руководство России, понимающее социально-экономическую роль угольной промышленности, уверен Петров.



- Не вызывает сомнения, что руководители энергетического, экономического и инфраструктурного секторов экономики России примут взвешенные решения, обеспечивающие устойчивое развитие отрасли, для которой будут созданы соответствующие условия. В этом смысле текущий кризис угольной отрасли позволил обнажить многие проблемы, решение которых приведет к реформированию не только отраслевых, но и общеэкономических взаимоотношений с обеспечением устойчивого развития отрасли, - прогнозирует собеседник "Известий".



Говоря о перспективах такого развития, важно напомнить о директивных указаниях по обеспечению развития углехимии - это самый экономически оправданный способ развития угольной промышленности, который реализуют ведущие угледобывающие страны, резюмирует Петров. Источник - Известия

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