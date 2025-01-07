 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане сократили квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году
12:59 08.01.2025

Министр труда приказом от 30 декабря 2024 года установила квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год в процентном отношении к численности рабочей силы составляет:

- по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2%;
- на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3%.

Приказ вводится в действие с 17 января 2025 года.

Напомним, в 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

При этом квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
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