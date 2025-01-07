Премьеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по вопросу границы

13:03 08.01.2025

Руководители правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана на стыке границ трех государств провели встречу по вопросу линии общих участков границы. Они выразили уверенность в том, что это заседание "определит судьбу региона на десятилетия вперед в интересах благосостояния народов и стран".



Главы правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели трехстороннюю встречу в точке стыка государственных границ трех стран - в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба кыргызстанского правительства.



