|Премьеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по вопросу границы
13:03 08.01.2025
Руководители правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана на стыке границ трех государств провели встречу по вопросу линии общих участков границы. Они выразили уверенность в том, что это заседание "определит судьбу региона на десятилетия вперед в интересах благосостояния народов и стран".
Главы правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели трехстороннюю встречу в точке стыка государственных границ трех стран - в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба кыргызстанского правительства.
Встреча прошла с участием премьер-министра Абдуллы Арипова, председателя Кабинета министров - руководителя Администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды.
Стороны отметили, что данная встреча проводится в рамках достигнутых ранее договоренностей по вопросам государственных границ между главами государств трех стран, которые "всегда подчеркивали стремление к укреплению сотрудничества и региональной интеграции".
Премьер-министры подчеркнули, что страны обладают большим потенциалом для усиления взаимодействия в таких ключевых направлениях, как торговля, логистика, водно-энергетические и культурно-гуманитарные связи, говорится в сообщении. Важной составляющей сотрудничества, по их мнению, является развитие приграничного и межрегионального сотрудничества, которое станет двигателем активизации взаимодействия между странами.
Кроме того, на встрече было отмечено завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению "О кыргызско-узбекской государственной границе".
В соглашении о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном от 4 декабря 2024 года отмечена особая важность завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, рабочим группам необходимо в краткие сроки подготовить итоговые документы.
По итогам встречи руководители правительств выразили уверенность в том, что сегодняшнее заседание "определит судьбу региона на десятилетия вперед в интересах благосостояния народов и стран", говорится в сообщении.
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Встреча глав государств, которая состоится в дальнейшем, будет способствовать развитию добрососедских отношений и многогранного партнерства между братскими странами, заявили в Кабмине Кыргызстана.
В состав узбекистанской делегации также вошли министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Салимжон Хусанов, министр строительства и ЖКХ Шерзод Хидоятов, хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров и председатель Таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов.