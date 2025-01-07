К вопросу о январских событиях - Д.Ашимбаев

13:04 08.01.2025 К вопросу о событиях 3-летней давности



Д.Ашимбаев: Говоря о январских событиях, нужно отметить, что многие до сих пор упорно считают (или просто пропагандируют) тезис о том, что переворот якобы был организован 1-м президентом, чтобы избавиться от 2-го. Вот только зачем это было нужно 1-му, никто особо не объясняет



Данияр Ашимбаев, 7 января



Говоря о январских событиях, нужно отметить, что многие до сих пор упорно считают (или просто пропагандируют) тезис о том, что переворот якобы был организован 1-м президентом, чтобы избавиться от 2-го.



Вот только зачем это было нужно 1-му, никто особо не объясняет. Недоволен, мол, реформаторским настроением - и все тут.



Изначальный сценарий, разработанный, как минимум, за год до транзита власти, собственно и предусматривал то, что потом будут называть "двоевластием". И все участвующие лица на него, грубо говоря, подписались. А тем, кому распределение ролей не понравилось, были в предыдущие несколько лет отправлены на позиции, максимально отдаленные от центров принятия решений.



Другое дело, что несмотря на отработанную процедуру имели место отдельные шероховатости, особенно в первые месяцы. Помнится, правящая партия распустила Общенациональную коалицию демократических сил, но приглашения в состав НСОД не получила. В те же дни 2-й президент заявил, что при нем застоя не будет. На это 1-й президент задал риторический вопрос: зачем нужно придумывать какие-то реформы, если есть Стратегия-2050. Аппараты начали демонстративное соперничество и соревнования по взаимному неуважению.



Ситуация устаканилась только через полгода - ценой взаимных кадровых уступок. Потом началась серия ЧП, включая карантин, и обострения отношений с внешним контуром. Следствием этих процессов стало затягивание процесса транзита, поскольку возникли определенные сомнения в правильности ранее принятых решений.



Тем не менее, после парламентских выборов было принято решение о фактическом завершении транзитного цикла, но это уже не понравилось ряду высших сановников, которые считали правильным смену кандидата от правящей партии на предстоящих через несколько лет выборах. В этих условиях 1-й президент оказался чуть ли не единственным, кто поддержал 2-го и начал процесс передачи ранее оставленных им за собой полномочий.



На этом фоне и был реализован сценарий государственного переворота. Отметим, что физическая ликвидация первых лиц или штурм резиденции обошлись бы дешевле и были проще в исполнении, однако был выбран очень сложный сценарий - с протестами в Мангистау, митингом солидарности в областных центрах, перерастанием в "народное восстание", штурм административных зданий и т.д.



Возникает вопрос - зачем?



Казахстан, как известно, регион, имеющий стратегическое значение для очень большого числа крупных мировых игроков. Нефть, уран, Каспий, огромная общая граница с Россией, Китаем и Средней Азией. На сырьевом рынке работают инвесторы из крупнейших мировых корпораций. Пресловутая "вся таблица Менделеева".



Ключевым фактором стабильных и дружных отношений Казахстана с соседями был не просто авторитет и адекватная прогрессивная политика, но и контроль над ситуацией в стране. Последнее понятие подразумевает гарантии внешних инвестиций и эффективной логистики; пресечение не только внутренних радикальных настроений, но и отказ от поддержки любой деятельности, рассматриваемой странами-партнерами как подрывной для их безопасности; контроль миграционных потоков; межнациональное, языковое, конфессиональное согласие - особенно с учетом влияния на соседние регионы. А заодно и многовекторность, т.е. учет интересов всех стран-партнеров и политико-экономических интересов самого Казахстана.



И заметим, что все эти факторы Астана спокойно реализовывала в течение трех десятков лет, сдерживая внешнее давление. Иной раз ситуация изнутри обострялась, но власть оперативно брала ситуацию под контроль.



И мы видим, что сценарий переворота-2022 подразумевал как раз-таки тотальное разрушение образа власти, контролирующей ситуацию в стране. Массовые беспорядки, акции протеста, уличные бои, разгром органов управления, мародерство, паралич силовых и властных структур, торжество криминала и "бородачей" - все это можно трактовать с точки зрения делегитимации всей политической системы и ее правящей элиты.



Отметим, что 1-й президент никогда бы не пошел на реализацию сценария, который перечеркнул все его достижения на посту главы государства.



Переворот был направлен против именно его политики (и, естественно, против его преемника, который продолжал этот же курс с определенными вариациями).



Понятно и то, что дальнейшее разрастание кризиса потребовало бы от ближайших стран-партнеров военно-политического вмешательства, что могло бы еще больше обострить ситуацию. Думаю, что втягивание Москвы и Пекина в "казахский конфликт" и было "планом Б", особенно с учетом стремительно обостряющейся ситуации вокруг Украины и Тайваня, а заодно бы спровоцировало бы возможные события в ЦАР по радикальному сценарию с теми же целями.



Но это, так сказать, в идеале. "Планом А" было привести к власти в стране фигуру, которая бы олицетворяла "восстановление контроля" (в первую очередь - в глазах континентальных союзников и "мирового сообщества") и гарантировала определенную политику Астаны в предстоящем глобальном конфликте (закрытие границ, жесткое соблюдение санкций и т.д.).



Планы разнились в целях, но в условиях отсутствия в стране социальной базы для либерально-демократической или религиозной революции, вариантов было мало.



Планы "А" и "Б" параллельно развивались несколько дней и местами даже вполне успешно. Многие акимы и генералы разбежались. Часть руководства правительства и силовых ресурсов оказались блокированы на западе. Южная столица оказалась под контролем боевиков.



Но 1-го президента изолировать не удалось и он смог улететь в столицу, а 2-й президент наотрез отказался уходить под давлением (а именно на это был, как можно понять, чуть ли не главный расчет), арестовал главного заговорщика (который так и не стал 3-м) и продемонстрировал жесткость и решительность, которая всем тут же показала, что его наставник не ошибся в выборе. А дальше в Алматы оперативно прибыли миротворцы (включая ВДВ и спецназ ГРУ) под флагом ОДКБ, прилет которых оказал дисциплинирующее воздействие на теневых лидеров "восстания", многие из которых оперативно пропали с поля зрения. Контроль был восстановлен, и миротворцы не менее оперативно вернулись к своим изначальным боевым задачам.



А в стране начался новый этап политической истории, реформ, перераспределения власти и собственности, а также - многопрофильного политического мифотворчества.



Но вопрос контроля над ситуацией никто не отменял. Источник - Данияр Ашимбаев

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736330640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- К вопросу о событиях 3-летней давности

- Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта

- В Карагандинской области пресечена деятельность интернет-мошенников: изъято более 200 sim-карт и специальное оборудование

- Ликвидация структур по отмыванию денег через криптовалюту

- Осужден руководитель областного департамента экологии

- Завершено расследование по делу о хищении бюджетных средств на сумму 700 млн тенге в Шымкенте

- Годовая инфляция 2024 года

- Кадровые перестановки

