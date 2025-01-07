Легализация казино в Кыргызстане: результаты не оправдали ожиданий

13:11 08.01.2025

Игорная деятельность в Кыргызстане была легализована в июне 2022 года после десятилетнего моратория. Правительство возлагало большие надежды на этот шаг, рассчитывая, что казино будут ежегодно приносить бюджету от 3 до 6 млрд сомов, став значительным источником доходов.



Однако реальность оказалась далека от ожиданий. В первый год после легализации, в 2023 году, бюджет получил лишь около 100 млн сомов от игорной индустрии. Несмотря на некоторый рост в 2024 году, по итогам 11 месяцев поступления составили 271.2 млн сомов - почти в три раза больше, чем годом ранее, но все еще значительно ниже прогнозируемых объемов.



Большую часть этих денег, 258.3 млн сомов, выплатили казино. Оставшуюся сумму перечислили в бюджет букмекерские конторы, 11 млн сомов, и 1.8 млн сомов за игровые автоматы.



Хотя рост поступлений в 2024 году демонстрирует положительную динамику, очевидно, что игорная индустрия пока не стала значимым источником доходов для государственного бюджета.