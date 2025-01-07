Токаев объяснил, зачем вернули должность первого заместителя главы АП

13:14 08.01.2025

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Дарханом Сатыбалды объяснил введение должности первого заместителя руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя Администрации Президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам", – говорится в сообщении.



Как отметили в Акорде, перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.



Касым-Жомарт Токаев поставил задачи перед первым заместителем руководителя Администрации Президента Дарханом Сатыбалды



6 января Дархан Сатыбалды был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента. Ранее он занимал должность акима Туркестанской области.



Из Туркестана в Акорду: что известно о Дархане Сатыбалды?



Новым акимом Туркестанской области стал Нуралхан Кушеров, занимавший пост заместителя акима региона с января 2023 года.



Отметим, что последний раз должность первого заместителя руководителя Администрации Президента занимал Тимур Сулейменов (сейчас глава Нацбанка). Затем произошли изменения в структуре, и ряд должностей упразднили.