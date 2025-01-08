The Guardian: Элитный спецназ Британии убивал всех мужчин подряд в Афганистане

13:17 08.01.2025

The Guardian: элитный британский спецназ убивал всех мужчин в Афганистане



Москва, 8 января - АиФ-Москва.



Появились новые данные о британском спецназе SAS в оккупированном Афганистане, один из солдат утверждает, что для SAS было обычным делом убивать афганцев. Об этом пишет The Guardian.



В ходе расследования выяснилось, что у SAS в Афганистане была политика "убивать всех мужчин без разбора, независимо от того, представляли они угрозу или нет". В 2011 году, по словам солдата, известного как N1799, он стал свидетелем разговора с военнослужащим SAS, служившим в Афганистане. Этот разговор его "шокировал" возрастом и методами, используемыми для убийства афганцев. Другой сотрудник SAS, известный как N1201, рассказал N1799 во время учебного курса, что во время операций в Афганистане "кому-то накрывали голову подушкой, прежде чем убить из пистолета".



Номер 1799 был одним из семи командиров и солдат, которые недавно дали показания в ходе расследования гибели до 80 мирных афганцев во время развертывания SAS в провинции Гильменд в период с 2010 по 2013 год.



Сотрудники SAS и Специальной лодочной службы (SBS) все чаще оказываются вовлеченными в официальные расследования, связанные с действиями британских элитных солдат во время секретных миссий в Ливии, Сирии и Афганистане.



Ранее действующий лидер Штатов Джо Байден заявил, что оккупировать Афганистан для борьбы с террористами не было необходимости.



Ирина Аннегарн

08.01.2025