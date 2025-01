Центральная Азия и Китай отметили праздники торжественными клятвами о безграничном партнерстве

13:19 08.01.2025 Казахстан и Узбекистан успели в новом году договориться с КНР об очередных инвестициях, Кыргызстан отметил 33-летие дипотношений с Поднебесной, а Туркменистан насладился вниманием китайских СМИ.



Бюллетень КНР-РФ-ЦА Jan 7, 2025



Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.



Центральная Азия боится заразиться от Китая



Начало 2025 года ознаменовалось новостям о вспышке в Китае метапневмовируса человека (HMPV) – острого респираторного заболевания. Памятуя историю с коронавирусом, многие обеспокоились подобным поворотом событий, но особенно встревожились в Центральной Азии, которая территориально примыкает к КНР. Вирус, распространяющийся по Поднебесной, уже обнаружен в Узбекистане, где местному Минздраву пришлось опровергать панические слухи. Кроме того, два случая выявлены в Кыргызстане. В Таджикистане пока уверяют, что метапневмовируса в республике пока не зафиксировано. А в Туркменистане, похоже, как всегда, просто не обращают внимания на происходящее и стараются в принципе не сообщать населению о вспышке заболевания в Китае, постепенно перекидывающейся на Центральную Азию.



Наиболее пострадавшим из пяти стран региона пока остается Казахстан, где выявлены уже 30 случаев вируса. При этом обстановка складывается настолько напряженная, что высказаться по данному поводу пришлось даже президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Казахстанский лидер призвал не создавать "ажиотаж" и "дальше развивать сотрудничество с Китаем".



Как заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, комментируя вспышку в Китае, "лучший способ подготовки к любым рискам для общественного здоровья и их предотвращения – это инвестиции в надежные системы здравоохранения и услуги, включая совместный мониторинг". Клюге отметил, что речь идет о довольно распространенном респираторном вирусе, который обычно вызывает легкие симптомы, такие как кашель, повышенная температура, заложенность носа и хрипы. Впрочем, он признал, что в тяжелых случаях инфекция может привести к пневмонии, особенно у младенцев, пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями.



Казахстан и Китай обменялись заверениями в "вечном стратегическом партнерстве"



Накануне Нового года – 30 декабря – в Астану прибыл новый посол КНР в Казахстане (РК) Хань Чуньлинь, сообщило 31 числа китайское агентство "Синьхуа". Приземлившись в столичном аэропорту, товарищ Хань заявил, что его миссия – продолжать и углублять сотрудничество между странами, и пообещал приложить усилия для начала "очередного "золотого тридцатилетия китайско-казахстанских отношений"". Новый посол также опубликовал статью в издании "Деловой Казахстан", в которой подвел итоги 2024 года и рассказал о своем видении развития "стратегических отношений" между Астаной и Пекином, а также о "роли лидеров двух государств, чьи усилия определили вектор вечного всестороннего стратегического партнерства".



Кроме того, "Синьхуа" обратило внимание на интервью президента РК Касыма-Жомарта Токаева газете "Ана тiлi", выходящей на казахском языке. В нем казахстанский лидер отдельно остановился на отношениях с КНР, назвав Поднебесную "крайне важным стратегическим партнером" республики и отметив, что уровень сотрудничества достиг "вечного стратегического партнерства". Он напомнил, что с 2023 года между двумя государствами действует взаимный безвизовый режим, и заверил, что дальнейшее развитие "всестороннего сотрудничества с Китаем" – важная задача казахстанской дипломатии. "Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику", – подчеркнул Токаев.



Другими словами, стороны намеренно обменялись довольно пафосными заявлениями, будто пытаясь создать друг другу новогоднее настроение. Впрочем, различная статистика и многочисленные процессы в китайско-казахстанских отношениях действительно подтверждают наращивание двусторонних связей и углубление сотрудничества.



Например, главная китайская газета "Жэньминь Жибао" 1 января сообщила об официальном введении в эксплуатацию зоны китайско-казахстанской приграничной торговли на КПП Дулата в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Отмечается, что данная зона приграничной торговли стала восьмой по счету в СУАР.



Кроме того, издание "Курсив" со ссылкой на таможенную статистику 5 января рассказало, что за 11 месяцев 2024 года Китай закупил у Казахстана 15,1 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки на сумму $3,4 млн, что в 2,5 раза больше по объему и в 1,6 раза по сумме по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Подчеркивается, что КНР также стала крупнейшим покупателем казахстанского ячменя и третьим импортером местной пшеницы. В свою очередь, агентство "Казинформ" 5 января сообщило со ссылкой на Минсельхоз РК, что республика заключила контракты на поставки зерновых и маличных культур в Китай и страны Центральной Азии на $20 млн. Правда, сколько из этой суммы приходится на КНР – не уточняется.



Помимо этого, 6 января стало известно, что президент китайской компании Sinoma Cement Co. Ltd Якун Ронг обсудил с главой Kazakh Invest Ержаном Елекеевым планы по строительству цементного завода в Актюбинской области и пообещал проинвестировать данный проект. Пресс-служба казахстанской госкомпании заверила, что завод могут ввести в эксплуатацию уже в 2027 году, а стоимость проекта составит "свыше $200 млн". При этом соответствующее соглашение еще только предстоит подписать.



Продолжает Казахстан зарабатывать и на своем выгодном географическом положении. Компания "КазТрансОйл" сообщила изданию "Курсив", что в 2024 году из РФ в Китай через казахстанскую территорию было экспортировано около 10 млн тонн российской нефти. В 2025 году РК намерена снова поставить Поднебесной еще 10 млн тонн нефти из России. Издание напомнило, что с 1 января 2024 года до 31 декабря 2033 года Казахстан будет зарабатывать примерно $150 млн ежегодно на данном транзите.



Узбекистан выискивал китайские инвестиции даже на праздниках



Для Узбекистана и Китая новогодние праздники не оказались поводом ставить на паузу двусторонние проекты. Как сообщило агентство "Дуне", 1 января со станции международного порта Сиань в провинции Шэньси отправился в Ташкент первый в 2025 году грузовой поезд КНР-Европа. Отмечается, что время в пути у данного поезда будет составлять 5-6 суток вместо 8-10 дней ранее.



Кроме того, "Дуне" 1 января рассказало о встрече сотрудников генконсульства Узбекистана с главой Комитета содействия международной торговле провинции Гуандун Чен Сияофенем, во время которой обсуждалось развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений республики с южными регионами КНР. В частности, была достигнута договоренность провести совместные бизнес-форумы, выставки и ярмарки, организовать презентации перспективных инвестиционных проектов, а также проработать отправку бизнес-миссий предпринимателей из провинции Гуандун в Узбекистан.



В свою очередь, издание "Подробно" 6 января со ссылкой на пресс-службу Ташкентской области отметило, что в городах Нурафшан и Ангрен благодаря китайским инвестициям на сумму $106 млн будут реализованы сразу несколько проектов, в частности, по строительству кластера стройматериалов, завода по производству косметики и жилых комплексов. Соответствующие соглашения администрация региона заключила с китайской компанией Extol Global Capital Pte. Ltd и другими инвесторами из провинции Чжэцзян. Помимо этого, меморандумы о сотрудничестве в свободной экономической зоне Ангрена были подписаны с компаниями Anhui Jinpeng Energy Saving Technology, Infy Power и Xintay.



Тем временем госагентство КНР "Синьхуа" 6 января отчиталось об укреплении сотрудничества между городом Чунцин и Узбекистаном в области урбанистики. Так, вице-президент Академии наук Узбекистана Сирожиддин Мирзаев принял участие в Китайско-узбекистанском форуме по научно-техническому сотрудничеству "Устойчивость городов" и поприветствовал успехи студентов из республики, прошедших обучение в Чунцине. Данный проект двустороннего сотрудничества направлен на предотвращение стихийных бедствий.



Между тем издание Logistan 4 января отметило серьезную зависимость Узбекистана от китайского чая. Так, за 11 месяцев 2024 года, согласно Агентству статистики республики, страна закупила из-за рубежа 30,2 тыс. тонн чая на $45,2 млн, из которых львиная доля – 24,5 тыс. тонн – была импортирована из КНР. На втором месте с большим отставанием расположилась Кения со сравнительно скромными 1,3 тыс. тонн.



Кыргызстан и Китай отпраздновали 33 года дипотношений



Русская служба китайского госканала CGTN 5 января рассказала, что в этот день исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между КНР и Кыргызстаном (КР). В публикации отмечается, что "в настоящее время между странами не существует никаких нерешенных политических и экономических вопросов", а два государства объединяет "многолетняя история сотрудничества". Кроме того, подчеркивается, что главным достижением 2024 года стал запуск строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая окажется "проектом века" и превратит КР в "важный транзитный узел для китайских товаров и услуг". Китайское СМИ также напомнило, что КНР укрепила свои позиции в качестве "крупнейшего инвестора в экономику Кыргызстана": только за первые девять месяцев 2024-го Поднебесная инвестировала в республику более $220 млн.



В свою очередь, главное госагентство КНР "Синьхуа" 5 января сообщило, что по итогам 2024 года через погранпереход Торугарт на границе двух стран прошло 144,5 тыс. транспортных средств, а пассажиропоток превысил отметку в 150 тыс. "человеко-раз". Первый показатель вырос на 49,25% по сравнению с предыдущим годом, а второй – на 78,26%, достигнув рекорда. Отмечается, что через Торугарт из Китая в КР везут преимущественно одежду, обувь, товары широкого потребления, текстиль, автомобили, автозапчасти, бытовую технику и оборудование, а в Поднебесную через КПП поступают кожа, уголь и чушковый свинец.



Тем временем 3 января издание 24.kg отметило, что построенный в сентябре за счет денег из КНР на кыргызско-китайской границе "мост дружбы" – 187 метров в длину и 24 метра в ширину – передадут для эксплуатации в ведение КР. Соответствующее соглашение о передаче конструкции на автодороге Ош – Сары-Таш – Иркештам в собственность Кыргызстана уже поступило на ратификацию в Жогорку Кенеш (парламент) республики.



Между тем издание Tazabek 6 января сообщило, что Кыргызстан вошел в топ-11 крупнейших импортеров китайских автомобилей за неполный 2024 год. С января по ноябрь в республику ввезли легковых машин из КНР на $2 млрд. Таким образом, КР по этому показателю обогнала, например, Канаду, Италию, Турцию, Казахстан и Узбекистан. Главным же покупателем китайских автомобилей стала Россия, импортировавшая машин на $13,8 млрд.



Туркменистан восхитился китайским вниманием



Русская служба китайского госканала CGTN перед Новым годом выпустила репортаж о том, как "товары из Китая набирают популярность" в Ашгабате. Большая часть новости была посвящена "уникальному месту" – первому автосалону автомобилей из КНР в Туркменистане. Естественно, в сюжете с восхищением описывались преимущества китайского автопрома и любовь жителей туркменской столицы к этим машинам. Кроме того, отмечалось, что туркменистанцев интересуют китайская "модная одежда" и "передовая электроника".



Примечательно, что новость CGTN пришлась по вкусу туркменским СМИ, которые будто даже сильнее журналистов китайского телеканала восхитились самим фактом существования подобного репортажа.



Кроме того, приглянулась республиканским официальным медиа и статья посла КНР в Туркменистане Цянь Найчэна, опубликованная в газете "Нейтральный Туркменистан", в которой, как отметило издание Turkmenportal, "раскрываются истоки тесных китайско-туркменских взаимоотношений на протяжении многих столетий через призму объединяющего народы творчества Махтумкули Фраги". В этой же статье товарищ Цянь от лица Пекина выразил готовность более тесно сотрудничать с Туркменистаном, "укреплять пронизанную прошлым, нынешнюю и будущую дружбу и братство" между народами двух стран.



Другими словами, в туркмено-китайских отношениях в новогоднюю неделю царило праздничное настроение, которое, как это часто и бывает, когда дело заходит о сотрудничестве Пекина и Ашгабата, выражалось с помощью красивых слов.



Тем временем 4 января онлайн-газета "Туркменистан Золотой век" все-таки дала повод "восхититься" хоть чем-то конкретным и рассказала, что Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова был включен в состав Альянса университетов Шелкового пути (University Alliance of the Silk Road), учрежденного в 2015 году и объединяющего около 180 вузов.



"Присоединение туркменского вуза к числу участников Альянса имеет важное значение для налаживания и развития международных связей, укрепления дружеских отношений, научно- образовательного и культурного сотрудничества с ведущими университетами стран-членов, а также изучения и внедрения передового опыта зарубежных партнеров", – заверили в издании. Источник - Eurasianet.org

