|Министерская роскошь теперь вне закона: президент Узбекистана запретил необоснованные расходы
13:25 08.01.2025
Президент Узбекистана поручил министерствам, ведомствам и хокимиятам сосредоточиться на экономии и повышении эффективности использования бюджетных средств в 2025 году. Основной принцип - "экономичность и обеспечение стабильности".
Основные ограничения
1. Запрет на необоснованные расходы:
- Повышение зарплат управленческого персонала (кроме минимальной оплаты труда);
- Покупка служебных автомобилей (кроме специальных транспортных средств);
- Приобретение дорогой мебели и офисных принадлежностей (исключение - сферы образования, здравоохранения, сельского и водного хозяйства).
2. Дополнительные расходы: Разрешены только при наличии дополнительных доходов или сокращении других статей расходов. Покупка дорогостоящих товаров из внебюджетных средств возможна исключительно с согласия Кабинета министров.
Оптимизация бюджетов
- Расходы на мебель и офисные принадлежности в сметах бюджетных организаций должны быть сокращены на 10% относительно 2024 года, за исключением образовательных и медицинских учреждений.
- Хокимиятам запрещено создавать дополнительные штатные единицы без нормативной базы и допускать нехватку средств на зарплаты, лекарства, продукты питания и коммунальные услуги.
- Проведение мероприятий допускается только при наличии конкретного источника финансирования.
Финансирование здравоохранения
С 1 января 2025 года расходы на содержание медицинских учреждений районного и городского уровней будут финансироваться из республиканского бюджета Каракалпакстана, областных бюджетов и бюджета города Ташкента. Районные и городские бюджеты будут формироваться по утвержденным направлениям расходов.
Сроки утверждения бюджетов
- До 20 января необходимо утвердить сметы расходов и штатные расписания бюджетных организаций.
- До 25 января эти документы должны быть зарегистрированы в органах экономики и финансов.
- Временные сметы будут действовать только в январе.
Министерству экономики и финансов поручено до 1 сентября 2025 года представить в Кабинет министров предложение об отказе от практики временных смет расходов.