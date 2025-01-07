Министерская роскошь теперь вне закона: президент Узбекистана запретил необоснованные расходы

13:25 08.01.2025

Президент Узбекистана поручил министерствам, ведомствам и хокимиятам сосредоточиться на экономии и повышении эффективности использования бюджетных средств в 2025 году. Основной принцип - "экономичность и обеспечение стабильности".



Основные ограничения



1. Запрет на необоснованные расходы:

- Повышение зарплат управленческого персонала (кроме минимальной оплаты труда);

- Покупка служебных автомобилей (кроме специальных транспортных средств);

- Приобретение дорогой мебели и офисных принадлежностей (исключение - сферы образования, здравоохранения, сельского и водного хозяйства).



2. Дополнительные расходы: Разрешены только при наличии дополнительных доходов или сокращении других статей расходов. Покупка дорогостоящих товаров из внебюджетных средств возможна исключительно с согласия Кабинета министров.



Оптимизация бюджетов

- Расходы на мебель и офисные принадлежности в сметах бюджетных организаций должны быть сокращены на 10% относительно 2024 года, за исключением образовательных и медицинских учреждений.

- Хокимиятам запрещено создавать дополнительные штатные единицы без нормативной базы и допускать нехватку средств на зарплаты, лекарства, продукты питания и коммунальные услуги.

- Проведение мероприятий допускается только при наличии конкретного источника финансирования.



Финансирование здравоохранения

С 1 января 2025 года расходы на содержание медицинских учреждений районного и городского уровней будут финансироваться из республиканского бюджета Каракалпакстана, областных бюджетов и бюджета города Ташкента. Районные и городские бюджеты будут формироваться по утвержденным направлениям расходов.



Сроки утверждения бюджетов

- До 20 января необходимо утвердить сметы расходов и штатные расписания бюджетных организаций.

- До 25 января эти документы должны быть зарегистрированы в органах экономики и финансов.

- Временные сметы будут действовать только в январе.



Министерству экономики и финансов поручено до 1 сентября 2025 года представить в Кабинет министров предложение об отказе от практики временных смет расходов.