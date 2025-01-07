В Кыргызстане доля сайтов с контентом на кыргызском языке составляет около 37%

13:28 08.01.2025

Лишь 37% веб-сайтов Кыргызстана на кыргызском языке, - статистика



Tazabek - В 2023 году наибольшая часть собственных Web-сайтов (73%) функционировали на хозяйствующих субъектах, расположенных в городских поселениях, в том числе 47,6% – в городе Бишкек.



Такая информация приводится в данных Национального статистического комитета.



Из общего числа собственных Web-сайтов, доля Web-сайтов с кыргызским языком контента в целом по республике составила около 37%, из которых около 45% пришлось на предприятия и организации Бишкека.