 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США начали переговоры с "Талибаном" об обмене пленными
13:33 08.01.2025

В США начали переговоры с "Талибаном"
Wall Street Journal: США начали переговоры с "Талибаном" для обмена заключенных
07 янв 2025

США начали переговоры с "Талибаном" (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщает Wall Street Journal. Предположительно, планируется обмен американцев, которые содержатся в Афганистане, на как минимум одного заключенного. По данным журналистов, он связан с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида" (организация признана террористической и запрещена в России) Усамой бен Ладеном.

Администрация [президента США Джо] Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена, - сказано в сообщении.

По данным издания, США планируют освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, о планах исключить движение "Талибан" из черного списка. Делегации России и Афганистана провели встречу 25 ноября 2024 года.

Ранее Афганистан, который находится под контролем "Талибана", обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации. Подчеркивается, что Кабул стремится к позитивным отношениям со всеми странами, включая США.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон поучаствовать в восстановлении Афганистана, вернуть его активы и снять санкции. Он отметил, что Москва продолжит развивать торгово-экономические и политические отношения с Кабулом.

Источник - news.ru
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