США начали переговоры с "Талибаном" об обмене пленными

13:33 08.01.2025

В США начали переговоры с "Талибаном"

Wall Street Journal: США начали переговоры с "Талибаном" для обмена заключенных

07 янв 2025



США начали переговоры с "Талибаном" (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщает Wall Street Journal. Предположительно, планируется обмен американцев, которые содержатся в Афганистане, на как минимум одного заключенного. По данным журналистов, он связан с экс-главарем международной террористической группировки "Аль-Каида" (организация признана террористической и запрещена в России) Усамой бен Ладеном.



Администрация [президента США Джо] Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного, предположительно, являющегося соратником Усамы бен Ладена, - сказано в сообщении.



По данным издания, США планируют освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.



Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, о планах исключить движение "Талибан" из черного списка. Делегации России и Афганистана провели встречу 25 ноября 2024 года.



Ранее Афганистан, который находится под контролем "Талибана", обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации. Подчеркивается, что Кабул стремится к позитивным отношениям со всеми странами, включая США.



Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон поучаствовать в восстановлении Афганистана, вернуть его активы и снять санкции. Он отметил, что Москва продолжит развивать торгово-экономические и политические отношения с Кабулом.