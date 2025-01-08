В Таджикистане 2025-2030 объявлены "Годами развития цифровой экономики и инноваций"

13:36 08.01.2025

8 января, 2025



Президент Республики Таджикистан подписал Указ о провозглашении 2025-2030 годов "Годами развития цифровой экономики и инноваций".



Этот важный шаг направлен на стимулирование цифровой трансформации страны, поддержку инновационных технологий и создание условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики.



Целью инициативы является внедрение цифровых решений во все сферы жизни, включая бизнес, государственные услуги, образование и здравоохранение.



Ожидается, что проект создаст новые рабочие места, усилит конкурентоспособность таджикской экономики и позволит привлечь инвестиции в сферу высоких технологий.



В рамках программы планируется модернизация инфраструктуры, повышение уровня цифровой грамотности среди населения и развитие стартапов в области IT.



Также будет усилена поддержка научных исследований и разработок в области инновационных технологий.



Принятый Указ подчеркивает важность укрепления национальной цифровой идентичности и создания инновационной экосистемы для устойчивого развития страны в условиях глобальных технологических изменений.