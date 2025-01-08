Uzbekistan Airways прокомментировала инцидент с домогательством на борту самолета

13:39 08.01.2025

8 января 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Uzbekistan Airways официально прокомментировала инцидент, когда пассажир домогался стюардессы на борту самолета, следовавшего из Сочи в Ташкент, передает корреспондент Podrobno.uz.



В авиакомпании напомнили о своей политике в отношении нарушителей: ни одно нарушение не остается без последствий, к нарушителям применяются соответствующие санкции, и компания оказывает содействие правоохранительным органам в привлечении их к ответственности.



В Uzbekistan Airways также подчеркнули, что соблюдение правил поведения на борту воздушного судна крайне важно для обеспечения безопасности и комфорта всех пассажиров.



Напомним, что в новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина совершил непристойные действия в отношении бортпроводницы. Суд признал пассажира виновным в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя в общественных местах. Он был приговорен к пяти суткам административного ареста и штрафу в размере 1 БРВ (375 тысяч сумов).