|Специально для RT: История с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева
14:50 08.01.2025
На что обращает внимание история с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева?
Во-первых, маршрут следования. По данным молдавских СМИ, груз следовал транзитом с Украины в Грузию. Несложно догадаться, что Грузия не была конечным пунктом назначения: достаточно вспомнить теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, когда отправленную с Украины взрывчатку так же доставили в один из грузинских портов перед тем, как ввезти ее на территорию России. А прошлой зимой грузинские спецслужбы сами пресекли попытку вывоза в Россию крупной партии взрывчатки C-4, отправленной с Украины через третьи страны.
Во-вторых, форма смертоносного груза - игрушечная машинка. Выглядит как будто абсурдно, но, опять же, вспомним, как минувшей весной бойцы ФСБ в Псковской области выявили партию заминированных ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН, которую пытались ввезти в Россию с Украины через Латвию. Заложенной в иконы взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажного дома. Так что, к сожалению, это никакой не абсурд, а циничный расчет со ставкой на недогляд правоохранителей и общую моральную дилемму "ну не станут же они". Станут.
Таким образом, либо смертоносная находка в аэропорту Кишинева была тестовой партией (обкаткой маршрута через доверенных лиц), либо молдавские правоохранители смогли засечь лишь малую часть груза, а основная партия все же отбыла по назначению, в том числе через альтернативные маршруты следования. В этом случае стоит ждать резонансных новостей уже от грузинских силовиков. Ну и массовую перетряску всех неформальных каналов следования (а таких всегда в избытке) внутри России.
В целом история поднимает важнейшую проблему, о которой у нас порой предпочитают не задумываться: никакое перемирие, на котором настаивают страны Запада, не остановит киевский режим от организации терактов. Более того, передышка еще больше развяжет Киеву руки при молчаливом одобрении заокеанских кураторов.