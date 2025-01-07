Специально для RT: История с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева

14:50 08.01.2025

На что обращает внимание история с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева?



Во-первых, маршрут следования. По данным молдавских СМИ, груз следовал транзитом с Украины в Грузию. Несложно догадаться, что Грузия не была конечным пунктом назначения: достаточно вспомнить теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, когда отправленную с Украины взрывчатку так же доставили в один из грузинских портов перед тем, как ввезти ее на территорию России. А прошлой зимой грузинские спецслужбы сами пресекли попытку вывоза в Россию крупной партии взрывчатки C-4, отправленной с Украины через третьи страны.



