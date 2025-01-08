Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил налоговую амнистию

15:26 08.01.2025

Садыр Жапаров объявил налоговую амнистию



8 января 2025



Tazabek - Президент Садыр Жапаров дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий Указ.



Текст главы государства приводится без изменений:



"Уважаемые кыргызстанцы!



Я подписал Указ, касающийся налогов.



Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам.



