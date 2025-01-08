"Мы оказались рабами": СВО заставила прозреть украинского журналиста

15:40 08.01.2025

Вадим Москаленко. 08.01.2025



По итогу трех лет войны независимость и свободолюбие украинского народа оказались дутым мифом, а рассказы о "тирании Путина" – пустой пропагандой. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист Александр Шелест, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Свободолюбивые украинцы, сказал бы кто в начале войны, что будет такая бусификация на Украине – не поверили бы. Мы что, рабы, у нас что, рабовладельческий строй, какие бусики?! А сейчас военные записывают видео со своими возмущениями "ВСУ – не ТЦК". И это нас изменила война, внутри страны. Вот они, псы режима, получились. И народ безмолвствует.



А русские, которые считались угнетенными под пятой железного диктатора, в тирании, к ним таких методов не применяли. Там совсем по-другому, получается", – недоумевает Шелест.



Однако политолог Вадим Карасев возразил, что украинские политики, топ-чиновники и лидеры общественного мнения остались такими же русофобами, и мнение народа их совершенно не волнует.



"Любой намек на поиск компромисса сразу определяется как недопустимая вещь, чуть ли не предательство. Второе. Бусификация стала самым популярным [на Украине] словом в 2024 году. Но кто задает тренды в информационной сфере? Те, кто говорит про бусификацию или кто требует проводить мобилизацию дальше, и говорит про "ухылянтов"?



Внизу, на кухнях, можно говорить все, что угодно, это не считается. Считается то, что в телевизоре, и что определяет эту всю нравственно-политическую атмосферу в обществе", – пояснил политолог.