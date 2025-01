Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе

15:45 08.01.2025 Кому достанутся проданные западным компаниям украинские предприятия, оказавшиеся на нашей территории



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Денис Батурин



Россия лишила Великобританию возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.



Ранее он сообщал, что из-за продвижения ВС РФ украинская сторона фактически потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в западной части ДНР, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ.



Речь идет о Шевченковском месторождении в Великоновоселковском районе Донецкой области, права на разработку которого Киев, по словам Рогова, около года назад "за смешные деньги" передал британцам.



Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.



"Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться", - говорит Рогов.



По мнению политика, Зеленский специально отправляет солдат на убой в Донбассе, чтобы любой ценой защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития, который необходим для производства автомобилей, компьютерной техники и средств мобильной связи.



Напомним, в декабре The New York Times писала, что власти Украины решили отложить до инаугурации Дональда Трампа подписание с США соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Соответствующее предложение, как известно, содержится в четвертом пункте "плана победы" Зеленского, который он представил в Верховной Раде Украины 16 октября.



Первоначально документ планировалось подписать при действующей администрации президента Джо Байдена. Однако Киев, надеясь заручиться поддержкой новых властей США в конфликте с Россией, решил представить сделку в этой области, как "раннюю победу" Трампа, а не его предшественника, пишет газета.



По данным частной украинской инвестиционной компании Horizon Capital, на которую ссылается американское издание, в незалежной расположены месторождения 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит. Их запасы оцениваются в 11,5 трлн долларов.



Помимо этого в стране находится треть разведанных в Европе запасов лития. Этот материал используется при производстве перезаряжаемых батарей, соответственно, может быть интересен производителям электромобилей, таким как Tesla, принадлежащая Илону Маску, одному из главных спонсоров Трампа.



Все это богатство недр главарь киевского режима был готов бросить к ногам нового хозяина Белого дома, чтобы купить его расположение.



По сведениям источника ТГ-канала "Легитимный", Зеленский хочет предложить Трампу еще и другие активы. К примеру, даст добро, чтобы американские корпорации выкупили украинские АЭС, ПГХ, ГТС и т. д.



"Главное, чтобы Трамп „поддержал" украинский кризис и оставил Зеленского у руля. Простыми словами, Зеленский распоряжается народным богатством в личных целях, чтобы продлить конфликт и свое правление, но прикрывается национальными интересами", - отмечает "Легитимный".



Собственно, распродажей Украины ее нелегитимный лидер занимается уже не первый год.



Так, в мае 2023 года между правительством "незалежной" и американской корпорацией BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) было подписано соглашение о запуске Фонда развития Украины.



По факту оно означало переход под контроль BlackRock всех основных активов украинского государства - от электросетей до чернозема. В том числе стратегических предприятий, которые предусмотрительно были "национализированы" у украинских олигархов командой Зеленского.



Таким образом, большая часть земель на Украине ей самой уже не принадлежит и принадлежать не будет. К тому же наиболее богатые полезными ископаемыми территории теперь стали частью России.



Остается вопрос, кому должны принадлежать проданные западным компаниям украинские активы, оказавшиеся на российской территории?



Ведь понятно, когда перестанут стрелять, новые западные хозяева за "свое добро" (доставшиеся по дешевке от киевской власти заводы, шахты, месторождения), скорей всего, будут биться в международных судах. А как эти суды относятся к России и ее интересам, хорошо известно…



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила известного крымского политолога Дениса Батурина:



- На самом деле, здесь у нас уже есть опыт урегулирования подобной правовой и имущественной коллизии.



Сначала он был отработан на территории Крыма, который вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году. И хотя в настоящее время эти процессы на полуострове еще не закончены, они разворачиваются уже и на других возвращенных исторических российских землях. Я имею ввиду Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики.



Речь идет о процессе национализации. В Крыму, например, ресурсопоставляющими и ресурсодобывающими компаниями владело не только украинское государство. Были и частные собственники, зарубежные в том числе - как физические, так и юридические лица.



В настоящее время предприятия и компании, которыми владели лица, недружественно настроенные к России, финансирующие ВСУ, или же представители зарубежных стран (как физические, так и юридические лица), национализированы.



Что касается активов, которые Киев сейчас выставил на продажу или уже продал тем же британцам и американцам, то их ждет та же судьба. Вопрос международных судов и арбитражей здесь переводится в соответствие с российским внутренним законодательством.



Потому что по Конституции эти территории наши. И мы внесли на референдуме изменения в Основной закон, где совершенно четко сказано, что конституционное право РФ, Конституция и внутренние законы имеют приоритет над международными.



То есть у нас есть для процессов национализации, во-первых, юридическая база. Во-вторых, прецеденты - иначе говоря, опыт того, как это происходило с 2014 года в Крыму.



"СП": Как вы смотрите на попытку Зеленского купить расположение Трампа за счет богатства украинских недр?



- Вопрос тут не в том, чтобы купить расположение. Задача у него другая - продать идею продолжать конфликт с Россией и поддерживать для этого Украину. Потому что Трамп как бизнесмен, наверное, просчитывает и оценивает юридические аспекты происходящего. А как политик он вынужден будет еще и учитывать все военно-политические аспекты.



Поэтому налицо попытка, с одной стороны, купить Трампа как бизнесмена, воздействуя на его психологию. С другой - заложить юридическое основание под то, что Россия якобы захватила те или иные ресурсы, которые принадлежат уже даже не Украине, а неким международным или конкретно американским корпорациям.



Вот какая идея закладывается во все эти проекты, предложения, планы Зеленского по будущему Украины. И то, что Зеленский хочет продать Трампу, уже самому Зеленскому не принадлежит.



"СП": Но, по сути, это же чистой воды афера?



- Можно сказать и так. Но политикам, тем более такого уровня и на фоне таких исторических событий, которые происходят сейчас, это аферой не кажется.



Это кажется возможностями и вариантами разрешения ситуации. Некими "закладками" на будущее для того, чтобы ситуацию постараться откатить назад в их интересах. Источник - СвободнаяПресса

Источник - СвободнаяПресса





