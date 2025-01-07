Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды

15:48 08.01.2025 В 2024-м котировки золота подорожали почти на треть



Дмитрий Мигунов



2024 год стал отличным для золота как актива - оно прибавило около 30%. Спрос на драгоценный металл вырос по большинству статей, но ключевыми стали продолжающиеся закупки центробанков, поставившие множество рекордов. На цены повлияло множество факторов одновременно. Не последним из них стало разочарование в фиатных валютах из-за разрастания санкций и превращения доллара США в экономическое оружие. Судя по всему, в 2025 году мало что изменится и стоимость унции может достичь $3 тыс., считают эксперты. Подробности - в материале "Известий".



Ставка помогла



В начале 2024 года цена на золото хотя и была довольно высокой по историческим меркам (в районе $2 тыс.), стагнировала на протяжении нескольких лет начиная с пандемии. Но на протяжении года произошел стремительный и бурный рост. За 12 месяцев драгоценный металл вырос почти на треть, а в отдельные периоды пересекал и отметку в $2,7 тыс. за унцию. Рост был относительно стабильным в течение всего года, хотя наибольший всплеск пришелся на весну.



Что произошло? Безусловно положительное влияние оказало снижение базовой ставки ФРС. Американский финансовый регулятор своим смягчением денежно-кредитной политики порадовал почти все секторы финансовых рынков (что отлично видно по котировкам акций). Золото не стало исключением. Отдельно, впрочем, стоит отметить, что оно выдержало несколько лет в условиях высоких ставок, что ранее приводило к сильному падению цен - но в прошлые несколько лет было не так.



Дело не только в ставках. Спрос на физическое золото вырос кардинально. В I квартале был показан лучший результат с 2016 года, а во II и III кварталах установлены максимумы спроса всех времен. Данные по последней четверти года пока не опубликованы, но хотя вероятность некоторой просадки и велика, скорее всего, спрос будет высоким относительно среднего уровня за последние годы.



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Происходящее едва ли удивляет. В 2024 году так и не были разморожены российские международные резервы, оказавшиеся за рубежом. Более того, страны G7 договорились использовать доходы от них в пользу Украины. Одновременно были введены множественные новые санкции против России (и ряда других стран), но главной проблемой являются даже не прямые санкции, а вторичные, которые касаются подавляющего большинства государств.



Все это не увеличивает доверие к доллару и особенно евро. Государства ищут альтернативы резервам в долларах. В то же время очевидно, что создание какой-то полноценной валюты со стороны, например, БРИКС выглядит утопией. Кроме золота вариантов надежного хранения сформированных резервов остается не очень много. Что касается частных лиц, то многих из них напрягает ситуация с фиатными валютами, даже доминирующими на мировых рынках. Комбинация рекордного соотношения госдолга США и стран ЕС (а также Японии) к их соответственному ВВП вкупе с дефицитами бюджетов более 5% год за годом также заставляют задуматься о будущем.



Если брать по отдельным категориям спроса, то в 2024 году произошло некоторое замедление закупок со стороны центробанков. Скажем, в III квартале они закупили 186 т драгметалла - вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако заметим, что в целом покупки регуляторов были на высоком по историческим меркам уровне (как в 2022 году). Провал по сравнению с 2023-м оказался связан с запредельно высокими показателями прошлого года. Это было с лихвой компенсировано инвестиционным спросом на золото, подскочившим, например, на 132% в III квартале.



Покупки золота центробанками уменьшились из-за необычайно высоких цен. Что любопытно, на протяжении нескольких кварталов лидером в плане инвестиций была Польша, которая, к примеру, в III квартале купила 42 т. А вот Народный банк Китая не совершал приобретений на рынке на протяжении шести месяцев подряд до октября включительно. Лишь в ноябре покупки были возобновлены. Опять же причина в цене: китайцы воздерживались покупать из-за излишней дороговизны, рассчитывая, что драгметалл немного потеряет в стоимости. В итоге этого не произошло (спад цен в октябре-ноябре был довольно умеренным), но банкиры поняли, что до бесконечности снижения котировок ждать бессмысленно.



Гавань остается тихой



Что изменится в следующем году? Большинство экспертов считает, что существующие тенденции продолжатся и дальше - золото будет дорожать и оставаться "тихой гаванью" для инвесторов.



По словам основателя сервиса "Кредчек" Эльмана Мехтиева, золото растет и будет расти на экономической и политической турбулентности, которая пока во всем мире только увеличивается.



- Центробанки будут наращивать покупку золота и других вечных активов с учетом нарастающих рисков для их стран, особенно с учетом рисков для валютных резервов в свете роста стоимости криптовалют, - говорит спикер.



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Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев считает, что цены на золото в 2025 году могут быть в районе $2,6–2,9 тыс. Ключевыми драйверами роста будут ожидания смягчения процентных ставок ФРС и продолжающиеся покупки драгметалла со стороны центральных банков.



Аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов полагает, что стоимость золота может достигнуть уровня $3 тыс. за унцию к концу 2025 года, несмотря на возможное укрепление доллара США.



- Золото продолжает быть востребовано на фоне турбулентности и геополитических встрясок, мировые центральные банки по-прежнему заполняют свои золотые резервы рекордными темпами, что толкает вверх стоимость драгметалла, - объясняет эксперт. - В мире, где фиатные (бумажные) сбережения могут быть заморожены в один прекрасный день, недоверие к активам, необеспеченным золотом, растет. Исторически золото также отлично переносит инфляцию, от которой страдает не только российская экономика.



Аналитик "Финам" Николай Дудченко предсказывает, что потенциал роста не исчерпан. По его словам, риски на внешнем геополитическом треке все еще существенны и не исключено, что они недооцениваются. Не так давно был сменен политический режим в Сирии, США продолжают угрожать и накладывать санкции на Иран. Сейчас существует мнение, что Израиль готовится нанести удар по Ирану. Таким образом, вовлечение Ирана в том или ином качестве в полноценный конфликт возможно, считает эксперт.



- Еще одним фактором роста цены может стать увеличение дефицита в случае снижения рентабельности добычи золота и, как следствие, возможного снижения предложения на рынке. Соответственно, в этой ситуации мы допускаем, что цена на золото может достичь отметки $3 тыс. и даже $3,3 тыс. за тройскую унцию в 2025 году при выполнении определенных условий. Вместе с тем в нашем альтернативном сценарии мы рассматриваем также вариант коррекции, - добавил Николай Дудченко.



Золото и биткоин



Несмотря на значительный рост, золото в последние годы испытывает конкуренцию со стороны цифрового собрата - биткоина, который как и драгоценный металл, имеет ограниченный объем "добычи" и считается защитой от проблемных ситуаций с валютами. В этом году он взлетел в несколько раз и преодолел отметку в $100 тыс. Но пока потеснить золото он не может.



- Криптовалюта как резерв - звучит заманчиво, но актив может быть использован в качестве сбережения, только если он принимается везде и всегда, - указал Эльман Мехтиев.



Николай Дудченко отмечает, что биткоин не является полноценным конкурентом золоту, так как рынок золота просто намного больше:



- Например, по данным Всемирного совета по золоту, в текущем году центральные банки приобрели около 295 т золота (это примерно 9,5 млн тройских унций), что при текущей цене на золото порядка $2650 за тройскую унцию дает сумму $25 млрд. Всего же банки владеют чуть более 36 тыс. т золота (1,2 млрд унций) на общую сумму, превышающую $3,2 трлн.



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Общее количество биткоинов, находящихся в обращении, составляет 19,6 млн, а всего до 2140 года будет добыто порядка 21 млн биткоинов, что при текущей цене около $100 тыс. за биткоин дает рыночную капитализацию $2,1 трлн. Если же исходить из того количества биткоинов, которые находятся в обращении сейчас, то капитализация составляет около 1,96 трлн - в 1,6 раза меньше размера резервов в мировых ЦБ. Источник - Известия

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