Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену

20:04 08.01.2025

Дмитрий Петровский, писатель, сценарист, публицист, автор Telegram-канала @Ivorytowers



"Детка, ты больше не губернатор Канады, так что твои слова не имеют значения".



Это написал Илон Маск недавно подавшему в отставку премьер-министру Канады Джастину Трюдо. В оригинале еще оскорбительнее: он назвал Трюдо girl - "девочка". До этого Маск обозвал уходящего канцлера Германии Schitz (созвучно со словом shit), а премьера Великобритании обвинил в попустительстве изнасилованиям британских девочек пакистанскими беженцами и призвал "освободить британцев от власти тиранов". Мир недоуменно наблюдает за этими эскападами и спрашивает: а что же случилось с нашим мальчиком? А поэт и левый конспиролог Сет Абрамсон, которого CNN (а следом за ним и все остальные) зачем-то нарек биографом Илона, прямо заявил, что бизнесмен сошел с ума.



