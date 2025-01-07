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Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену
20:04 08.01.2025

Дмитрий Петровский, писатель, сценарист, публицист, автор Telegram-канала @Ivorytowers

"Детка, ты больше не губернатор Канады, так что твои слова не имеют значения".

Это написал Илон Маск недавно подавшему в отставку премьер-министру Канады Джастину Трюдо. В оригинале еще оскорбительнее: он назвал Трюдо girl - "девочка". До этого Маск обозвал уходящего канцлера Германии Schitz (созвучно со словом shit), а премьера Великобритании обвинил в попустительстве изнасилованиям британских девочек пакистанскими беженцами и призвал "освободить британцев от власти тиранов". Мир недоуменно наблюдает за этими эскападами и спрашивает: а что же случилось с нашим мальчиком? А поэт и левый конспиролог Сет Абрамсон, которого CNN (а следом за ним и все остальные) зачем-то нарек биографом Илона, прямо заявил, что бизнесмен сошел с ума.



Ведь он был такой молодец! Защитники экологии молились на Tesla, либералы плакали от счастья, когда его частная космическая компания совершала свои полеты, и все вместе считали его таким гуманистом, когда он согласился поставлять Украине Starlink! И вот всеобщий любимец стал всеобщим пугалом. Уж не тронулся ли умом, в самом деле? Не решил ли, что ухватил Бога за бороду и теперь он кум королю и царю дядя?

Может быть, немножко. Но скорее как любой визионер раньше других понял, куда дует ветер. Прежний мир уходит, вместе с ним уходят либеральные мечты, экология, Украина, права меньшинств и прочее. Дональд Трамп заборол конкурентов грубой силой, и именно на этом будет строиться мир новый.

Маск оскорбляет Трюдо и Шольца - а что они сделают самому богатому человеку мира, владельцу главной в мире соцсети и ближайшему человеку будущего президента США? Заплачут? Трамп обещает превратить Канаду в 51-й штат США и "сделать Гренландию снова великой" - и что Дания ему противопоставит? Санкции? Вы ведь сами подписались под однополярностью, сами отдали на откуп США свою безопасность, так какие теперь могут быть претензии? Угнетенный больше не прав. Угнетенный - лох.

Глядя на этот новый мир, лично я думаю о двух вещах. Первая: как же мы были правы, когда заранее обеспокоились безопасностью своих границ! И вторая: мы еще будем скучать по дедушке Байдену, который спотыкался на ровном месте, здоровался с воздухом и уходил куда-то посреди своего выступления. Наверное, туда же, куда на наших глазах стремительно катится прежний порядок.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736355840


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