ЛУКОЙЛ пригласил "Казмунайгаз" участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии

20:14 08.01.2025

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) пригласил казахстанскую госкомпанию "Казмунайгаз" принять участие в конкурсе на приобретение нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим Бургас" в Болгарии. Детали участия в конкурсе и приобретения завода еще обсуждаются, рассказали в "Казмунайгазе".



"Казмунайгаз" уже владеет двумя зарубежными НПЗ: "Вегой" и "Петромидией" - они расположены в Румынии. В компании считают, что позволит расширить возможности компании на международном рынке, сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-службу нефтяной компании.



Ранее болгарская "дочка" российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) Litasco опровергла сообщения о том, что нефтекомпания готовится к продаже завода катарско-британскому консорциуму Oryx Global. Завод в Бургасе принадлежит ЛУКОЙЛу с 1998 года. В октябре 2023 года власти Болгарии заявили о повышении тарифов на транзит российского газа. Позже болгарский парламент также принял запрет на переработку нефти из России на территории страны.