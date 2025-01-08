 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что ждет Украину в 2025 году
20:17 08.01.2025

В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его "мирный план". Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

Сергей Миркин
журналист, Донецк
8 января 2025

Каким 2025 год будет для Украины и ее правящего режима? Как будут происходить боевые действия? Как изменятся позиции ЕС и США относительно Украины и действующего режима? Смоделируем возможные сценарии.

2025-й будет похож на 2024-й

В начале 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его "мирный план". Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, долгая заморозка конфликта на время переговоров и обеспечение Украины современным западным оружием, как гарантия ее безопасности, не устроят Россию.

После провала своих инициатив под давлением политических "ястребов" и лоббистов американского ВПК Трамп продолжит финансовую и военную помощь майданному режиму. По-прежнему будет давать деньги и оружие Украине ЕС. В стране снизят возраст мобилизации мужчин до 18 лет и начнут отправлять на фронт отдельные категории женщин. В первую очередь медиков и технических специалистов. Западная помощь и ужесточение мобилизационных мер позволит Украине продержаться еще год. Боевые действия будут похожи на те, которые были в 2024 году.

Русская армия продолжит наступление, ВСУ останутся в обороне. Но при этом украинская армия будет пытаться наносить контрудары. Вырастет террористическая активность со стороны майданного режима. В ответ Россия увеличит интенсивность ударов по энергетическим и транспортным объектам. К концу 2025 года на Украине будут большие проблемы с электроэнергией, газовым снабжением, военной и гражданской логистикой.

Заключение мира

США и Китай выдвигают мирные инициативы, в ходе переговоров на них соглашаются Москва и Киев. Возникает вопрос: кто подпишет договор со стороны Украины? Россия не признает легитимность Владимира Зеленского. Команда Трампа вместе с серым кардиналом Украины Андреем Ермаком находят решение. В стране проходят президентские выборы, но сильные оппоненты Зеленского к ним не допускаются, а Запад закрывает на это глаза. В результате побеждает Зеленский, он и подписывает договор.

Другой вариант развития событий. Зеленский становится полностью неадекватным, это понимает даже Ермак. С помощью американцев он заставляет его подать в отставку. Мирный договор подписывает спикер парламента Руслан Стефанчук как и. о. президента. После чего по договоренности с Белым домом на президентских выборах побеждает выдвиженец Ермака. Однако истинным хозяином Украины остается сам Ермак, который будет проводить политику, выгодную команде Трампа.

Майданный режим без ЗЕ-команды

Трамп осознает, что мира на Украине не будет, пока у власти Зеленский и Ермак. У "просроченного" окончательно едет крыша и он публично оскорбляет Трампа. Американский президент дает приказ своим спецслужбам разобраться с ЗЕ-режимом. На поле боя русская армия наносит крупнейшее поражение ВСУ, десятки тысяч погибших, тысячи пленных. Военные винят в этом Зеленского и Ермака. Ситуацией воспользуется ЦРУ и убедит украинских офицеров свергнуть Зеленского. Произойдет военный переворот. Из Лондона приедет генерал Валерий Залужный и возглавит созданное военными правительство национального спасения, туда войдут также Петр Порошенко и Игорь Коломойский. Залужный заявит о необходимости заключить мир с Россией, чтобы спасти Украину. Белый дом избавится от ЗЕ-команды, но сохранит майданный режим.

Крушение майданного режима

Зеленский портит отношения с Трампом и консерваторами в ЕС. В результате военная и экономическая помощь Украине со стороны Запада значительно снижается. Это приводит к ряду крупных поражений украинской армии, она отступает к Днепропетровску и оставляет Запорожье. На Украине не выплачивают пенсии и зарплаты, гривна девальвируется со скоростью света. После принятия закона о мобилизации 18-летних в городах Украины начинаются стихийные массовые протесты. ЗЕ-команда пытается их подавлять, но без толку. Бунты начинаются по всей Украине. На сторону протестующих переходит часть полицейских и военных. Зеленский и Ермак бегут из страны, надвигается управленческий хаос.

В это время русская армия без сопротивления со стороны ВСУ берет Киев. Временное правительство Украины возглавляет прилетевший из России Николай Азаров (возможно, Виктор Медведчук). В стране проходят парламентские и президентские выборы. Новый президент Украины подписывает мирный договор с Россией. Другой вариант развития событий. Киев и большая часть Украины входят в состав РФ. Остальные территории или становятся независимыми, или оказываются в составе Польши и Венгрии.

Эскалация конфликта

Американская помощь уменьшается, некоторые страны Европы решают ввести войска на Украину, чтобы спасти майданный режим. Официально они заявляют, что их военные будут находиться в западных областях страны и на украино-белорусской границе. Россия объявляет европейских военных законными целями, по ним наносятся ракетные и бомбовые удары. В ответ европейцы обстреливают территорию РФ. Возникает угроза войны России со странами НАТО. Трамп заявляет, что США не будут помогать в рамках НАТО тем государствам, которые отправили воинские части на Украину. В результате европейцы выводят войска, после чего военная и экономическая поддержка майданного режима со стороны ЕС снижается. Даже евробюрократы понимают бесперспективность поддержки Киева.

Новые конфликты

В 2025 году ЕС и Британия спровоцируют войну в Приднестровье и новый майдан в Белоруссии, при этом Украина будет втянута в противостояния. Части ВСУ атакуют Приднестровскую республику, чтобы помочь молдавской армии уничтожить ее. При этом украинцы будут рассчитывать на быструю победу, но конфликт станет затяжным. Это будет губительным для Киева, у которого острый дефицит солдат.

Украинскую территорию используют для засылки диверсантов в Белоруссию и для ударов беспилотниками по территории РБ для дестабилизации ситуации в стране перед майданом и во время него. Это заставит Минск пересмотреть свое отношение к майданному режиму и принять участие в СВО на завершающем этапе операции. Вмешательство в приднестровские и белорусские дела дорого обойдутся ЗЕ-команде. Внешнеполитические авантюры ускорят падение Зеленского и его приспешников.

Источник - Взгляд
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