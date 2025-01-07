Саломе Зурабишвили, считающей себя грузинским президентом, в США дали работу и стипендию Киссинджера

20:23 08.01.2025

Саломе Зурабишвили после истечения полномочий президента Грузии стала участником исследовательской программы Генри Киссинджера 2025 года в Институте Маккейна при Университете штата Аризона.



"Для меня большая честь получить стипендию Киссинджера. Во времена борьбы между автократиями и демократиями очень важно, чтобы мы поддерживали демократические силы. Грузия олицетворяет эту борьбу", - приводятся слова Зурабишвили на сайте Института Маккейна, который базируется в Вашингтоне.



Как отмечается в пресс-релизе, "Зурабишвили будет использовать свой богатый дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и продвижения демократии в своей стране", сообщает ТАСС.



В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия, так как считает парламент "нелегитимным". После инаугурации Кавелашвили она покинула президентский дворец, но продолжила считать себя грузинским президентом.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. Барьер 5% преодолели также четыре оппозиционные партии, которые вместе с Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводили акции протеста.