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Игорь Шишкин (Институт стран СНГ): Уничтожить Россию или умереть - дилемма ЕС
20:29 08.01.2025

Елена Острякова. 08.01.2025

Западу не удалось развалить Россию через либеральный бунт и военный мятеж, поэтому сейчас ставка делается на мигрантский кризис.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентву БелТА, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Надо понимать, что в 2024 году Запад начал подрывать миграционную мину внутри России: "Крокус" и далее. Сейчас спичку поднеси - рванет. Это одна из серьезнейших проблем. В течение десятилетий завозили миллионы мигрантов, создавали этническую химеру, прекрасно понимая, что они делают. А сейчас Запад пытается эту мину активировать. Это серьезнейший вызов", – сказал Шишкин.

По его мнению, по окончании конфликта останется кто-то один: Евросоюз или Россия.

"Евросоюз оказался сейчас в положении, когда либо крах России, либо Евросоюза в его нынешнем виде, с его нынешним уровнем благосостояния тоже не будет. Совершенно не случайно лидеры Евросоюза постоянно говорят, что противостояние с Россией для них экзистенциально. То есть, быть или не быть", – сказал Шишкин.

Источник - ПолитНавигатор
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